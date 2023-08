/FOTO/ Po celý srpen budou mít návštěvníci v Galerii Pošta v Dubé možnost shlédnout tvorbu nadané fotografky Dany Zývalové, která se odvážně vydala zkoumat prostřednictvím fotoaparátu nejen své okolí, ale především vlastní já. Výstava Výprava za duší nabízí několik inspiračních okruhů, od lidských tváří, zachycených formou momentky, přes abstraktní výtvarnou inspiraci až po sugestivní autoportréty.

Po celý srpen budou mít návštěvníci v Galerii Pošta v Dubé možnost shlédnout tvorbu nadané fotografky Dany Zývalové. | Foto: se svolením Markéty Myškové

Soubor abstraktních fotografií navodí atmosféru volné fantazie, portrétní snímky náhodných kolemjdoucích poukáží na rozmanitost, se kterou se denně potkáváme a v souboru autoportrétů hledá fotografka svou vlastní identitu.

Vernisáž výstavy v dubské Galerii Pošta se uskutečnila v pátek 4. srpna od 18 hodin. Výstava potrvá do 2. září a bude otevřená vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.

Jiný termín návštěvy galerie je možné si dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.

Markéta Myšková, Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací