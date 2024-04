Od konce ledna nabízí Regionální muzeum Mělník návštěvníkům napříč věkovým spektrem neobvyklý interaktivní výlet do světa lidí s hendikepy prostřednictvím výstavy Lidé odvedle. Projekt připravila a financuje Nadace Sirius, jejíž posláním je pomáhat znevýhodněným dětem. Zážitkovou výstavu, sbírající na dosud realizovaných místech početné pozitivní ohlasy, už v mělnickém muzeu vidělo přes 2500 návštěvníků. A zájem dále roste.

Výstava Lidé odvedle v mělnickém muzeu nabízí interaktivní výlet do světa lidí s hendikepy. | Foto: se svolením Regionálního muzea Mělník

Každodennost lidí s postižením formou zážitkového příběhu zprostředkovávají žákům škol všech stupňů, mateřinky nevyjímaje, muzejní edukátorky Lucie Janatková, Šárka Vejvodová a Jitka Králová. S dětmi, z nichž některé přijmou roli hendikepovaných spolužáků se zrakovými, sluchovými a tělesnými hendikepy (s pomocí klapek, sluchátek, vozíku), jiní pak post jejich průvodců, se vydávají na pomyslný výlet na Ještěd.

Absolvují návštěvu cestovní kanceláře, v níž testují aplikace zprostředkující čtení textu, mluvené slovo, vyzkouší Braillovu abecedu, haptickou mapu, prozkoumají domácnost hendikepovaných, včetně balení zavazadla, či praní prádla pomocí indikátoru barev a světla, colorina. Překonávají nástrahy ulice, aby se na nádraží orientovali odezíráním či pomocí náhledu do základů českého znakového jazyka.

Každodenní život v jiné podobě

Příběh pokračuje v obřím modelu autobusu (vysílač pro nevidomé, nástup vozíčkáře, asistence s usazením nevidomého, aplikace přibližující méně obvyklé zrakové vady). Dále děti zažijí procházku přírodou i městem kolem cílové hory, simulovanou do tmavého tunelu a popisují „co spatřily“ během výpravy.

Výstava Lidé odvedle v mělnickém muzeu nabízí interaktivní výlet do světa lidí s hendikepy.Zdroj: se svolením Regionálního muzea Mělník

Vyzkoušejí si simulátory sluchových vad, chůzi s holemi pro nevidomé, nákup u stánků s klapkami, i jízdu handbikem. Předškoláci jsou lektorkami doslova obsypáni hračkami a hrami pro nevidomé kamarády, zkoušejí například zvukové pexeso, házení goalballem, míčem s rolničkou, rozličné hlavolamy, hmatová leporela.

Po závěrečném zhlédnutí tří silných kratičkých příběhů reflektují vjemy, získaná poznání, náměty. Frekventanti příběhu s lektorkami získají také základy komunikace s hendikepovanými a nabídky pomoci.

Zážitkový projekt atraktivní formou přibližující běžný každodenní život z perspektivy hendikepovaných lidí bude k vidění v mělnickém muzeu do 27. června. Společně s námi se vydejte na opravdu neobvyklý výlet. Stojí to opravdu za to!