Tvorbu Václava Zývala bylo možné obdivovat na řadě výstav na různých místech v okolí, ale i v Praze. V Galerii Pošta vystavoval také již několikrát a vždy se jeho fotografie – ať již zaměřené na krajinu, portrét či akt – těšily velké pozornosti návštěvníků.

Všichni obdivovatelé fotografického umění Václava Zývala jsou srdečně zváni na výstavu Linie ženy do Galerie Pošta. Výstava potrvá do 29. srpna a bude otevřená vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci mohou dohodnout na telefonním čísle 607 138 832. Na výstavu zve Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací.

Autor: Markéta Myšková