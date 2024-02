Český svaz chovatelů v Kralupech nad Vltavou pořádá o víkendu 17. a 18. února ve výstavním areálu Dřevák v Lobečku výstavu drobného zvířectva. Návštěvníci si tam budou moci prohlédnout také zakrslé králíčky nebo papoušky.

Výstava ve Dřeváku představí i králíky. | Foto: se souhlasem Jaroslava Šebka

Výstavní areál kralupských chovatelů Dřevák, který se nachází v ulici Ke Koupališti, patří v sobotu 17. února od 8 do 16 hodin a v neděli 18. února od 8 do 12 hodin výstavě drobného zvířectva. V neděli v 11.45 hodin se koná slavnostní předání vítězných pohárů.

Vystaveno tam bude několik set živých zvířat, králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva, morčat a terarijních zvířat. Zajímavé bude zastoupení plemen, barevných či kresebných rázů a v neposlední řadě i druhů.

U králíků budou vedle tradičních užitkových plemen k vidění i zajímavá plemena krátkosrstá a z malých plemen krásní stříbrňáci. Vždy velké pozornosti se těší zakrslá plemena s živou hmotností kolem jednoho kilogramu.

Zajímavá bude i početná kolekce holubů, u kterých návštěvníci obdivují barevnost, pernaté ozdoby i jiné exteriérové zvláštnosti, jako je třeba volatost, nebo hlasové projevy. Pestrobarevnou podívanou bude početná expozice ptactva a zejména středně velkých papoušků. Další expozicí budou i terarijní zvířata a morčata.

Výstavu vhodně doplní poučná panelová výzdoba. I na této výstavě se uskuteční prodej části vystavených čistokrevných zvířat pro další chov.

Výstava přiblíží návštěvníkům chovatelství jako vhodného koníčka pro volný čas, který poskytuje radost, krásu i užitek. Také ukáže, co všechno se může chovat i v městské aglomeraci. Přijďte se podívat a výstavu navštivte i s dětmi, pro které to bude zábavný a poučný zážitek. Děti do 15 let mají vstup zdarma.