Jako každoročně i letos těsně před příchodem vánočních svátků rozvážejí skauti z mnoha zemí Betlémské světýlko. Světlo je zažehnuté v místě narození Ježíše Krista v Betlémě a do České republiky bude vánoční plamínek dovezen skautskou delegací, která světlo převezme a doveze do všech koutů země.

Skauti budou rozdávat Betlémské světlo. | Foto: Deník/ Gabriela Benešová

Štafetou se plamínek Betlémského světla rozšiřuje do velkého množství měst a obcí. Obvykle se nosí do Evangelických i katolických kostelů, představitelům měst, ale také do domovů důchodců, mateřských školek, nemocnic a na hřbitovy. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství.