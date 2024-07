„Tak se to povedlo, vezu zlato z Mistrovství Evropy Masters ve vzpírání v kategorii W35/71 (věk 35-39let/váha do 71kg),“ přišla zpráva od kapitánky Pavli Kopicové kolegům z Agentury logistiky. „V trhu jsem se zachránila až třetím pokusem 70 kg a v nadhozu už to byla jistota 90/93/96kg,“ vysvětluje takzvaný dvojboj, tedy soutěžní disciplínu, ve které se utkala v norském Haugesundu s těmi nejlepšími závodnicemi ve své kategorii z celé Evropy.

Jak sama říká, ještě před pár lety by na účast na evropském či světovém šampionátu vůbec nepomyslela. Řekla si to, že to zkusí - a zkusila. Loni se umístila na Mistrovství světa Masters v Polsku na krásném 4. místě a pak už to mělo rychlý spád.

Účast na takové soutěži je pro kapitánku Kopicovou splněný dětský sen. Od mládí se věnovala sportu a to v nejrůznějších formách. Její rodina, kamarádi i kolegové v práci ji podporují. Říká, že právě to ji nejvíce motivuje. „Vše, co ve svém životě dělám, se snažím dělat co nejlépe a tak, aby to byla i zábava. Miluju pohyb,“ říká zbrojařka a dodává, že v životě každého z nás nejsou jen vzestupy, ale i pády. U sportu to platí dvojnásob. „Z každého se snažím poučit a zapracovat na věcech, které nejdou až tak hladce,“ vypráví s velkou dávkou pokory: „A když něco nejde, neznamená, že to tak opravdu je.“

Od crosfitu ke vzpírání

A že pevná vůle, vytrvalost a také osobní přesvědčení dokážou divy, ukazují její úspěchy. Na misi v Afghánistánu v roce 2016 objevila crossfit a pak už bylo vzpírání jen otázkou času. Od roku 2019 už aktivně vzpírala za TJ Bohemians Praha. Do dnes, když si chce dát pauzu od vzpírání, přihlásí se na nějaký crosfitový závod.

Každého asi zajímá, jaký je trénink a jak se to dá vlastně skloubit s prací vojáka z povolání. „Není to jednoduché, ale jde to,“ říká Pavla Kopicová s úsměvem a popisuje svoji přípravu: „Tréninkový plán byl jasný, tři dny tréninku, jeden den odpočinku, dva dny tréninku a jeden den odpočinku. Jeden trénink trvá v průměru dvě hodiny. Mimo to každý den tak hodinku kardia a když netrénuji, dám si aktivní regeneraci v podobě třeba hodinového běhu.“

Z pracovních důvodů se jí občas cvičební plán nedaří plnit, ale s trenérem už jsou za ty roky zvyklí hodně improvizovat. Vše plánují po práci, a když je třeba na služebních cestách, vždy ji po večerech potkáte ve fitku nebo při běhu někde v okolí. Ve Staré Boleslavi ji většinou najdete v kanceláři. Je specialistkou zbrojní služby a na starost má správu a novelizaci dokumentů týkajících se správného skladování, zásobování a konzervace všech zbraní od tanku po pistoli. Její další metou je světová soutěž World Masters Championship ve finské Rovaniemi v září tohoto roku. Držíme palce.