/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek 9. listopadu se děti z 1.B a 2.B Základní školy Mšeno vydaly do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínek mezi osly. Byla to pro ně nejen příležitost zažít úžasné představení, ale také cesta do světa fantazie a zábavy. Už od samého rána byly natěšené a plné očekávání.

Ve čtvrtek 9. listopadu se děti z 1.B a 2.B vydaly do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení „Hurvínek mezi osly“. | Foto: se souhlasem Základní školy Mšeno

Cestou do divadla se těšily na to, co je čeká, a výprava autobusem byla plná dobré nálady a radosti. Když dorazily do divadla, velmi přátelsky je přivítal divadelní personál. Už při vstupu do divadla se děti ocitly mezi velkým množstvím krásných, vystavených loutek, které nabízely náznaky toho, co je čeká.

Jakmile se světla ponořila do tmy a opona se zvedla, začalo magické dobrodružství. Představení, které měly možnost shlédnout, „Hurvnínek mezi osly“, bylo plné smíchu, ale i napětí a nezapomenutelných momentů. Byly svědky toho, jak se Hurvínek setkal s Hýkálkem, který ho pozval do Oslova, kde se nemusí chodit do školy. To se Hurvínkovi moc zamlouvalo. Hurvínek pozvání přijal a rázem se ocitl v Oslově… V příběhu samozřejmě nechyběli ani Spejlb, Mánička či Žeryk.

Po skončení představení bylo z dětských očí a radosti patrné, že pro ně návštěva divadla byla krásným, obohacujícím a nezapomenutelným zážitkem.

Základní škola Mšeno