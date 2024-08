Kristýna Frelichová dnes 08:25

V roce 2024 slaví město na soutoku dvou největších českých řek 750 let od svého založení. Regionální muzeum Mělník připravilo k této příležitosti výpravnou výstavu Mělník v čase: 750 let města. Ta nabídne návštěvníkům výběr artefaktů ilustrujících minulost města od jeho středověkých počátků přes raný novověk a rozvoj v 19. století až do moderní doby, kdy se území města rozšířilo daleko za někdejší prstenec kamenných hradeb.