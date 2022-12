Někteří se stali Ježíškovými vnoučaty, někdo podpořil psí útulek a někteří darovali dětem Krabici od bot. Všechny spojovala stejná věc – obdarovat potřebné drobnostmi, které jim udělají radost. Ježíškova vnoučata koupila karty (společenskou hru) seniorce, která si je moc přála. Ale aby třeťáci udělali ještě větší radost, sami vyrobili pro paní Jarmilu pexeso. Sedmá třída poslala materiální sbírku psímu útulku do obce Hamr u Českých Budějovic, kde se o nemocné psy stará paní Iva Volková. Jsou to pejsci, kteří jsou natolik nemocní, že už nemohou najít domov.

Žáci sbírku doplnili vlastnoručně napsanými dopisy. Zbytek tříd se zapojil do projektu Krabice od bot. Tento projekt je zvláštní tím, že darujete krabici od bot plnou vánočních dárků. Děti obdarovávají děti, které neměly takové štěstí a nenaleznou pod stromečkem to, co by si přály.

Jsme nadšeni, kolik tříd se zapojilo a ukázalo svou empatii. Touto cestou bych ráda poděkovala žákům a jejich učitelům. Přejeme všem krásné a klidné svátky vánoční.

Autor: Kristýna Havránková