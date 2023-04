/FOTOGALERIE/ První sobota po Velikonocích se stala velkým svátkem rytířů vína a hlavně Legátu Bohemia. Ten totiž uspořádal historicky první rytířskou slavnost v zemích českých, a to přímo na knížecím zámku Jiřího Lobkowicze v Mělníku.

První sobota po Velikonocích se stala velkým svátkem rytířů vína a hlavně Legátu Bohemia. Ten totiž uspořádal historicky první rytířskou slavnost v zemích českých, a to přímo na knížecím zámku Jiřího Lobkowicze v Mělníku. | Foto: Miroslav Pásek

Organizační výbor si připravil skutečně pestrou paletu složenou ze střípků historie českého národa, skvělých hudebních vystoupení, gastronomie, vín a charity. Úvod slavnosti proběhl v zámecké kavárně v duchu welcome drinku frizzante Vinařství Vajbar a kanapek.

Ulicemi Mělníka prošel grandiózní, více než stopadesátihlavý průvod vedený historickými rytíři a hudebníky do kostela svatého Petra a Pavla. Úvodem zazněl varhanní koncert Prof. Michala Novenko – „Okolo vinařského světa“. Vrcholem slavnosti bylo předání meče – osobního daru prvního prokonzula Eques OKT Petra Marcinčáka nově vzniklému Legátu Bohemia.

Začíná předprodej na Mělnické vinobraní. V září bude vstupenka o polovinu dražší

Po prohlídce zámku přivítal v koncertním sále hosty osobně Jiří Jan Lobkowicz a pozval je na hudební vystoupení kvarteta cellistů Cello Republic, které zahrálo známé melodie z různých období – od Šavlového tance, přes Montiho čardáš až po Bohemian Rhapsody. Následovala ochutnávka vín Chateau Mělník ve sklepích ze 14.století.

Celý večer pak strávili rytíři vína a jejich hosté v prostorách zámeckého restaurantu a na terasách nad řekou. Byl tu připraven bohatý raut, který doplnila velká prezentace vín českých vinařů. Jako hosté vystoupili i dovozci vín z Portugalska, Chile a Španělska. Hosty potěšily i míchané nápoje a řemeslné pivo z mělnického pivovaru Němý medvěd.

Klub veslařů mělnických pořádal na kanále Vraňany - Hořín mistrovství republiky

Vrcholem večera byla charitativní tombola, jejíž výtěžek přes 60 tisíc korun byl věnován čtyřletému Patrikovi z Mělníka, který převzala jeho maminka a bude použit na velmi potřebnou ergoterapii.

A co na to hlavní osoba večera Branko Černý? „Moc děkuji všem, kteří si koupili lístky do tomboly a přispěli tak Patrikovi i dárcům věcných cen. A ještě více děkuji všem, kteří pomohli s organizací takto náročné akce. Největší díky patří Ctiradu Mikešovi, Ludvíku Šaldovi, Tomáši Matějovskému a manželům Weitoschovým. A i když se někdo něco trochu nepovedlo, doufáme, že se za rok opět uvidíme“.

Jiří Bažant