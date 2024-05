Historické automobily, motorky, bicykly, vojenská a hasičská technika a další stroje s rokem výroby do roku 1990 se v sobotu 11. května představ na zámku v Nelahozevsi. Na nádvoří bude znít swing, na návštěvníky tam budou čekat i stánky řemeslníků, dobové kočárky nebo šlapací autíčka.

Sraz veteránů na zámku v Nelahozevsi. | Foto: Deník/Michal Bílek

V rámci akce Veteráni na zámku konané pod patronátem Williama E. Lobkowicze, který se postará o zahájení přehlídky, budou registrované stroje soupeřit o přízeň návštěvníků. Ti budou mít šanci svými hlasy zvolit nejlepší exponát pravidelného srazu.

Na programu ale bude nejen to, kromě historických automobilů se divákům v rámci přehlídky předvedou také dobové kočárky, které přivezou účastníci v dobových kostýmech. Návštěvníci akce se budou moci sami aktivně zapojit do soutěžení, a to v rámci závodu šlapacích autíček a soutěže zručnosti.

Na nádvoří zámku bude pestrý program doprovázet swingový orchestr Big Band Kralupy, nebudou chybět ani ukázky dobových řemesel, malování na keramiku a občerstvení bohatého výběru.

Akci pořádá Kralupský spolek přátel historických vozidel za podpory House of Lobkowicz, obce Nelahozeves a města Kralupy nad Vltavou.