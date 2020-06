Na výstavě se několika obrazy zúčastní i další členové uměleckého seskupení Natvrdlí – MICL, Lukáš Miffek a Jaroslav Valečka.

Karel Jerie absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara a poté Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Antonína Střížka a Michaela Rittsteina. Věnuje se kromě malby a komiksů také ilustracím. V Dubé vystavoval již v roce 2007.

Na vernisáž výstavy Zlatá Ruka No.3 v Galerii Pošta v Dubé jsou všichni srdečně zváni. Návštěvníci se seznámí se s vynikajícím malíře a mohou se dozvědět zajímavosti o tvorbě komiksů. Výstava potrvá do 25. července a bude přístupná v obvyklých časech – ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci o prohlídku budou moci dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.

Autor: Markéta Myšková,

