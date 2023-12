/FOTOGALERIE/ Kravičky Týna, Iva a Kačka se staly na začátku prosince maminkami a o svá telátka se vzorně starají. Návštěvníci se na ně mohou podívat například v pondělí 1. ledna při akci Jak na Nový rok, tak po celý rok.

Tři krásná telátka se narodila začátkem prosince. | Foto: se souhlasem Zooparku Zelčín

Telátko od Ivy už mělo vzácnou návštěvu. Přijel mu kmotr a pokřtil ho jménem Jaruna. Kmotrem prvního narozeného telátka v Zooparku Zelčín se stal Jaroslav Vajgl alias Těhotnej kuchař.

Zrzavé telátko je kluk. Kačka je skvělá máma. O své telátko se perfektně stará a hlídá ho na každém kroku. "Až budete v pondělí hledat sněhové vločky v zooparku, určitě se běžte podívat k výběhu krav. Telátka jsou nejrozkošnější…," vzkazují ze zooparku a zvou na akci Jak na Nový rok, tak po celý rok.

Medová cesta u Spolany: Včelaři otevírají u neratovického areálu naučnou stezku

V pondělí 1. ledna se od 12 hodin uskuteční hledání sněhových vloček, z nichž každá skrývá překvapení. Několik desítek vloček se bude skrývat v areálu Zooparku Zelčín. "Ale ta hlavní bude jen jedna… A co, že bude hlavní sněhová vločka skrývat? To si ještě pár dní necháme pro sebe…Stačí když nás budete sledovat a my brzy odkryjeme i toto tajemství…," zvou pořadatelé.

Zoopark Zelčín