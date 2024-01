Zoopark Zelčín zve na prázdniny, valentýnskou hledačku a stezku plnou omylů

/FOTO/ Máme tu polovinu školního roku a jako vždy nabízíme všem pilným dětem vstup do zooparku zdarma. Nemusíte nám nosit vysvědčení nebo vyznamenání, v pátek 2. února mohou všechny děti do 15ti let přijít a potěšit se procházkou v zooparku.

Hlavní doménou kontaktního výběhu jsou bezesporu kozy. | Foto: se souhlasem Zooparku Zelčín

Víkend před svátkem všech zamilovaných chystají v Zelčíně zaláskovanou zábavu. Vydejte se s dětmi do zooparku a hledejte srdíčka, která budou obsahovat milé ceny. Šťastlivec, který najde srdce s hlavní cenou, bude jistě mile překvapen. Akce se koná v sobotu 10. února od 12 hodin. Adoptovat zvířátko může v Zooparku Zelčín rodina, pracovní kolektiv i třída To jste tušili, že 30. únor (tedy den, který neexistuje) je mezinárodním dnem omylů v kalendáři? V tomto duchu pro Vás máme připravenou další dětskou stezku, která povede křížem krážem zooparkem. Přijďte odhalit, co je skutečně pravda a co jenom omyl. A na každého, kdo stezku dokončí, bude čekat malá odměna. Akce se koná v sobotu 24. února od 12 hodin. Zoopark Zelčín