Píseň o vločkách

Za vločkou padá třpytná vločka

a letíc tiš ptá se jí,

kam spěchá, ať jen chvilku počká

A pak se sešly v závěji.

Už do ticha, už ve stíny

čas spřádá vas jak vteřiny,

sněhové vločky.

Než napije se z kalužiny

pták zpívající o závod,

budou z vás dávno ve tmě hlíny

jenom dvě drobné kapky vod;

budou z vás stonky plavuně,

která se plazí bez vůně,

sněhové vločky!



A co jsme my v tom koloběhu,

utkáni jenom z vodních par?

Vždyť tančíme jak vločky sněhu

pro život nových, příštích jar.

A do ticha a ve stíny

čas spřádá vás jak vteřiny,

sněhové vločky.

Sníh

Už zapadl nám práh

už mizí hroty věží

a bloudíš ve vločkách,

hledaje cestu steží.

Kdo by však neměl rád

ten tanec, vír a pád,

vy vločky v modrých tmách,

když sněží?

V kadeře vlasů tvých,

vroubících hladkost čela,

už napadl ti sníh,

však ty jsi zrůžověla.

A kdo by neměl rád

tu vůni i ten chlad,

sníh na tvých kadeřích,

když sněží?

Sníh celý večer vál

a v šeru okno září.

A já jsem miloval

i vrásky na tvé tváři.

Kdo by však neměl rád

sníh, který zůstal svát,

ač jsem jej dechem hřál,

když sněží?

Autor: Městské muzeum V Kralupech nad Vltavou