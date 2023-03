/FOTOGALERIE/ Obech Chlumín pořádal tradiční ples, který byl zahájen besedou se Zuzanou Bubílkovou a režisérem Tomášem Magnuskem. Návštěvníci mohli klást otázky, na které bylo vždy vtipně odpovězeno, účinkující potom pokračovali vyprávěním svých zážitků.

Obec Chlumín pořádala tradiční ples, který byl zahájen besedou se Zuzanou Bubílkovou a režisérem Tomášem Magnuskem. | Foto: Obec Chlumín

Tímto navodili krásnou atmosféru pro zahájení vlastního plesu. K tanci hrála kapela Vivasong a samozřejmostí byla i bohatá tombola. Děkuji všem za účast a dobrou zábavu.

Miroslav Priatka, starosta obce

Chcete vědět, jak být letos na plese za hvězdu? Co si obléct a jak se chovat podle pravidel etikety? A především zjistit, kam vyrazit, aby to stálo za to? Dočtete se ve speciálu Deníku na www.denik.cz/special/plesova-sezona, ve kterém najdete všechny informace k letošní plesové sezoně.