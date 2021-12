Existuje stále běžící sociální experiment, který má odhalit, co dělá člověka šťastným. Trvá už víc než sedmdesát pět let, cílem jsou muži ze všech sociálních vrstev a skupin, jde tedy o lidi od velmi chudých až po velmi bohaté (když respondent zemře, pokračuje výzkum na jeho potomcích).

Jeho výsledky jednoznačně ukazují, že nejšťastnější byli a jsou ti, kteří prožívají kvalitní vztahy. Mají kolem sebe lidi, se kterými se necítí sami a kteří je doprovázejí životem v dobrém i zlém. Zásadním klíčem ke štěstí (nebo neštěstí) jsou tedy prokazatelně vztahy s rodinou, přáteli, romantické vztahy, ale i vztahy se sousedy, kolegy…

Síla smíchu. Umí změnit člověka i svět okolo něj k lepšímu

Vztahy a sociální vazby ovlivňují, jak se máme, jaký prožíváme život, dokonce i to, jak dlouho budeme na světě. Samota krátí život a mít kvalitní vztahy znamená žít déle. Pokud chcete dosáhnout štěstí, v první řadě se rozhlédněte po lidech, kteří vás obklopují nebo kterými byste se mohli obklopit.

S písní na rtech

Hudba a zpěv mají pozitivní účinky nejen na naši momentální náladu, protože – pokud si tedy hudbou ještě neprohlubujete melancholické stavy – poslech nebo zpěv toho, co se nám líbí, snižuje hladinu stresu, zvyšuje pocit i intenzitu radosti a pocit prožívání štěstí: v uchu je ukryt sacculus, malý orgán propojený s částí mozku, která registruje radost.

Při nudné a mechanické práci může hudba výrazně pomoci, ve vyhrocených situacích dodává řízně zazpívaná píseň odvahu, hudba nebo píseň může tvořit uklidňující kulisu, stačí si vzpomenout na efekt ukolébavky. Doporučujeme pustit si hudbu do života.

Žebříček

Abyste se cítili šťastní, musíte mít v sobě pořádek, stanovit si hodnoty, vědět, co je v životě důležité a co není – neboli „pro co má cenu opravdu žít“. Hodnotový žebříček se během života mění, dozrává.

Podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR mají lidé nejvýše v hierarchii hodnot prosté touhy žít ve spokojené rodině, mít přátele, zajímavou práci, žít zdravě, být užitečný… a až za nimi uvádí vydělávání spousty peněz a věci týkající se majetku (je zajímavé, že na posledním místě respondenti uvádějí prosazování politiky své strany).

Rakouský psychiatr Viktor Frankl trefně řekl: „Kdo nemá pro co žít, není ani schopen nalézt cestu, kterou by k cíli došel.“ A nemůže být ani šťastný.

Nálada na talíři

Ano, už vás to nebaví poslouchat, ale: jezte zdravě! Jídlo má skutečně zásadní vliv na to, jak se cítíme, což prokázal výzkum University of Warwick, který sledoval vliv stravy na psychický stav člověka. Dvanáct tisíc náhodně vybraných lidí si vedlo deníky stravování a zároveň u nich byl v pravidelných intervalech hodnocen jejich psychický stav, jejich pozitivní i negativní pocity.

Naslouchat, sdílet pocity, tolerovat chyby. Zlepšete vztahy doma či v zaměstnání

Výsledkem je nezpochybnitelný fakt, že pokud budete jíst denně osm porcí ovoce a zeleniny, rapidně si zvýšíte úroveň štěstí! Nemluvě tedy o tom, že tak snížíte riziko srdečně-cévních problémů a riziko onemocnění rakovinou. Ale i prostá radost z jídla a jeho sdílení s ostatními, pocity radosti a uspokojení, když nám chutná, přinášejí pocity štěstí. Jen se na to musí s rozumem.

Barevný svět

Vědci odhalili pozoruhodný jev, že totiž náš mozek při pohledu na různé barvy vylučuje také různé chemické látky. Žádoucí hormon štěstí serotonin se například ve zvýšené míře produkuje při pohledu na žlutou a zelenou! Žlutá stimuluje duševní činnost, vzbuzuje veselost a pocit tepla, zelená má uklidňující a léčivé účinky.

Jen pro dokreslení: červená dodává energii, zvyšuje krevní tlak a posiluje metabolismus, modrá uklidňuje a posiluje koncentraci, oranžová stimuluje apetit a působí pozitivně na trávení… Zatímco černá absorbuje všechny ostatní barvy a z psychologického hlediska vytváří bariéry a pohlcuje energii!

Buďte milí

Když jste milí na ostatní, mozek začíná uvolňovat endorfin, chemikálii dobré nálady a štěstí, a již zmíněný hormon štěstí serotonin, takže když jsme přátelští, empatičtí a otevření, cítíme se automaticky lépe. Naopak arogantní, nevstřícní, nebo dokonce agresivní lidé vykazují vyšší hladinu škodlivého stresu.

Trénujte si laskavost, usmívejte se, konejte doré skutky pro rodinu, přátele, okolí, stačí každodenní maličkosti, někomu podržet dveře, pomoct s těžkou taškou, říct pár laskavých slov… Jak zpívá Frank Sinatra: „Když se usmíváte, celý svět se usmívá s vámi, když se smějete, rozzáří se slunce…“ Buďte milí, budete šťastnější a ostatní s vámi.

Květiny

Studie Harvardovy univerzity ukázala, že každodenní ranní pohled na květiny dobíjí energii, zvyšuje kreativitu a přináší pocity štěstí. Květiny snižují úzkost a navozují pozitivní emoce a zlepšují náladu. Řezané vnášejí domů krásu a vůni (a manžel, který přijde domů s pugétem, taky potěší), květiny v květináčích harmonizují domácí prostředí.

Ozdravná síla meditace

Mimochodem, zvyk dávat rostliny do květináčů existoval už ve starém Řecku, kdy diváci během Adonisových slavností pozorovaly rozkvět a následný zánik rostlin v nádobách. Léčivé a uklidňující účinky zelené barvy byly vědecky dokázány, tak proč nezkusit být s květinami šťastnější?

Myslete pozitivně

Pozitivní myšlení je dokola propírané téma, zřejmě z důvodu, že se k nám jaksi vloudil americký model, že máte být pozitivní a šťastní velmi usilovně a za všech okolností a převrátit v přínosnou a pozitivně vnímanou událost i fakt, že vás přejel náklaďák.

Není třeba být pozitivní vždy a za každou cenu, to ani nejde, jde spíš o to, dlouhodobě brát věci z té lepší stránky. Třeba nešílet proto, že vám ujela tramvaj, spěcháte domů a je to k vzteku, ale zkusit to brát tak, že přijede další – a ono se to taky nezblázní.

Optimismus se dá i jednoduše trénovat třeba tak, že si v každé situaci, tedy i v těch negativních, zkusíte najít nějaký pozitivní bod, například vynechala tramvaj, je to k vzteku, ale (!) dává vám to možnost si na zastávce v klidu přečíst časopis, aniž by vám za zády řičely vaše ratolesti.

Jak si hýčkat serotonin

Na tom, jak se cítíme, se z velké části podílejí tzv. neurotransmitery, které jsou produkovány v mozku, jedním z nich je hormon štěstí serotonin. Pro pocity štěstí je velmi žádoucí udržovat jeho hladinu vysokou, když je tomu naopak, přichází úzkosti, smutek, stres, bolesti, deprese…

Cvičte

Stačí třikrát až pětkrát týdně vydržet půl hodiny až hodinu chodit, běhat, cvičit, stačí i lehké cvičení typu jóga nebo pilates.

Nepijte

Alkohol vás sice může rozjařit, a nejspíš asi rozjaří, zrádné je, že je to jen dočasně příjemný pocit. Ne že byste se alkoholového rozjaření museli zříkat zcela, ale u alkoholu (i kofeinu a cukru) platí víc než jinde, že všeho s mírou. Sklenička vína, káva nebo dortík vás určitě nezabije, ale opatrně s nimi.

Hřejte se

Když si dopřáváte dostatek sluníčka nebo aspoň přirozeného světla, stimulujete tak produkci serotoninu. Sluneční svit nám přeneseně přináší dobrou náladu a pozitivní životní energii, proto se v zimních měsících, kdy jsou dny krátké a sluníčka málo, cítí tolik lidí pod psa.

Jednatřicet tipů pro lepší dny

Spěte

Nedostatek spánku může hladinu serotoninu snižovat a až na bílé vrány, tedy jedince, kterým opravdu stačí uspat jen pár hodin, většina lidí potřebuje nejméně sedm hodin kvalitního spánku. Člověk, který je nevyspalý, unavený a mrzutý, není šťastný.

Olejujte

Pro produkci neurotransmiterů a hormonů jsou tuky nezbytné a ani pro chronické dietářky není dobré se jim fanaticky vyhýbat, mohou ale volit zdravé tuky. Olivovým nebo lněným olejem nemůžete nic zkazit, přednost by měly mít oleje lisované zastudena.

Jezte

Pro produkci serotoninu potřebujete vitaminy, přednostně vitaminy řady b, které jsou obsaženy v celozrnných potravinách, mléčných výrobcích, zelené zelenině… serotonin také potěšíte hořčíkem a vápníkem, které obsahují produkci zvyšuje i pravidelnost v jídle, dopřávejte si pokud možno „přírodní“ jídla, hodně čerstvého ovoce a zeleniny, dbejte na vyváženost a kvalitu.

Žádoucími „potravinami štěstí“ jsou luštěniny, již zmíněné ořechy, jablka, hořká čokoláda (díky antioxidantům snižuje hladinu stresových hormonů), celozrnné pečivo, špenát a banány. Riegerová

Vlasta je moderní časopis plný inspirace a zajímavého čtení. V pravidelných rubrikách rozebírá aktuální ženská témata, zabývá se partnerskými i mezilidskými vztahy, současnými trendy v kosmetice, módě, jídle i cestování. Přináší zajímavé rozhovory s osobnostmi, názory odborníků a nechybí ani televizní program. Týdeník Vlasta znamená rozmazlování, které si může dovolit každá žena.