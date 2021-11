Jak už Deník informoval, byl transportován pozemní cestou na traumatologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Jenže zraněním nakonec podlehl. Potvrdilo to hned několik zdrojů.

Podle jednoho z nich byly chlapečkovi teprve čtyři roky. K neštěstí došlo na místě, kde není žádný přechod pro chodce. Místní to považují za velký problém a požadují, aby tam byl přechod zřízen.

"O té tragédii jsem pochopitelně slyšela. Ale vždyť tu není žádný přechod! A přitom tu je taková frekvence dětí. Přechody jsou hodně daleko. Není se čemu divit, že lidé přecházejí právě tady," zlobila se jedna z místních podnikatelek, která má svou provozovnu v Moravě.

Absence přechodu

Chlapeček byl v osudný den s maminkou v dětské herně Hopa Hopa, která se nachází právě v Moravě. "Byli u nás. Paní je naší klientkou už velmi dlouho. Všechny nás to velmi zasáhlo, ale nechci se k této věci vyjadřovat," reagovala jednatelka herny Hopa Hopa Věra Fričová.

"Co mě ale hodně zlobí, je absence přechodu v této lokalitě. Nejbližší je hodně vzdálený. Žádali jsme o jeho zřízení, ale neuspěli jsme, že prý to nejde kvůli tomu, že je to v místě křižovatky. Ani s vybudováním parkoviště jsme na městě nepochodili. Ta situace tady by se měla určitě vyřešit," zdůrazňuje jednatelka.

Karlovarský radní pro oblast dopravy Martin Dušek se o páteční tragédii dozvěděl od redakce. "Chodím pravidelně na jednání, kterých se účastní i Besip, ale žádný takový podnět na realizaci přechodu jsem doposud nezaregistroval. Ta situace by se pochopitelně měla vyřešit, je velké neštěstí, co se stalo," konstatoval Dušek.

Redakce Deníku mu proto ještě včera zaslala podnět na zřízení přechodu v této lokalitě. "Podnětem se samozřejmě budeme zabývat," slíbil radní.