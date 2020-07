„Nejkrásnější strom v České republice i v celé Evropě, tak se mluví v současnosti o Chudobínské borovici. Její stáří a přesný zdravotní stav byl však doposud odhadován na základě zběžných průzkumů,“ vysvětlil důvod povolání znalce k dřevině mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Strom leží u Vírské přehrady, v oblasti, odkud se čerpá voda pro Vysočinu a také pro Brněnsko.

„Všechny dosavadní průzkumy byly spíše zběžného charakteru bez přístrojové diagnostiky. To snižuje jejich přesnost. Abychom mohli i do budoucna dopřát Chudobínské borovici co nejlepší péči, chtěli jsme zjistit podrobné informace o jejím zdravotním stavu. Proto jsme pozvali jednoho z našich předních dendrologů,“ doplňuje jeho slova generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Na místo byl tedy povolaný specialista na hodnocení stavu stromů za pomoci vizuální i přístrojové diagnostiky Jaroslav Kolařík. „Musím, říct, že příležitost provést diagnostiku takto jedinečného stromu, mi udělala obrovskou radost. Už z fotografií jsem předběžně odhadoval, že strom bude na svůj věk v dobrém zdravotním stavu,“ řekl Kolařík.

Dendrolog použil na měření stavu kmene metodu akustické tomografie a 3D scan, s jehož pomocí vyhodnotí rozsah biomechanického namáhání. „Strom je v dobrém zdravotním stavu, na skále se mu daří. Uvnitř kmene má dutinu, která je však u takto starých stromů běžná,“ konstatoval Kolařík.

Přestože nalezená dutina znemožňuje přesně učit stáří stromu, odborník tvrdí, že Chudobínská borovice může být i pět set let stará. „Podrobné informace o zdravotním stavu budou známy v polovině srpna. Až po vyhodnocení dat z tomografu a 3D scanu. Součástí posudku bude i návrh správné péče o strom,“ poznamenal Chmelař.

Unikátní solitér je nyní díky vítězství v anketě Evropský strom roku často vyhledávaným cílem. Míří za ním turisté nejen místní, ale i lidé z dalších zemí. Všichni by ovšem měli mít na paměti, že se strom se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. A platí k němu zákaz vstupu. „Neopatrným přiblížením se ke stromu může dojít k poškození kořenů, které se nacházejí na povrchu skály. Proto je určitě dobře, že je ke stromu zákaz vstupu. Při správné péči tu tato krásná borovice může ještě stovky let stát,“ prohlásil Kolařík.

„Chtěl bych požádat všechny fanoušky Chudobínské borovice, aby i nadále respektovali její klid a ochranné pásmo vodního zdroje. Věřím, že pohled na Chudobínskou borovici z vyhlídky na cestě vedoucí po pravém břehu nádrže, představuje dostatečný prostor pro potěchu z nejkrásnějšího evropského stromu,“ přidal se Gargulák.