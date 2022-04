OBRAZEM: Zbyla jen suť. Slavný brněnský nevěstinec Moulin Rouge je minulostí

„Čipy postupně umísťujeme do plastových popelnic, kovové vyměňujeme. Každý čip nám sděluje, kde a jak velká popelnice stojí. Zjistíte, kolik jich jedna domácnost má, a pokud by bylo třeba, dovede zjistit i hmotnost odpadu, což zatím nevyužíváme,“ přiblížila jednatelka EKO Jilemnicko Radka Paulů. Smyslem celého systému podle ní je nyní především vyčistit svozové systémy ve všech zapojených obcích. Zjistilo se totiž, že některé domácnosti mají i tři popelnice nebo že jich je spousta načerno.

„Všechny tyto kroky pomůžou k optimalizaci i odhalení neplacených nádob. Bude také jasná statistika vývozu a obce budou vědět, komu jaká nádoba a jaký odpad patří,“ dodala Paulů. K evidenci celého systému využívají na Jilemnicku software Moje popelnice, který je přímo pro tyto účely vytvořen.

Motivace? Pružné tarify

S podobným záměrem pro Frýdlanstko přišli členové studentského týmu Binner, kteří vytvořili v rámci soutěže nápadů Ideathon a následně start-upu projekt pro nakládání s odpady, který rovněž počítá s využitím čipů při svozu odpadů. Ústředním motivem projektu se staly popelnice vybavené IoT senzory, které monitorují hmotnost a objem odpadu a hlásí ho do aplikace. Ta pak slouží jak obcím nebo svozovým službám, tak přímo občanům.

„Všem dohromady dává aplikace přehled, kolik odpadu produkují a kdy je potřeba ho vyvézt. Svozová auta nejezdí zbytečně a občané mohou být obcemi motivováni například pružnými tarify za popelnice,“ přiblížila doktorandka Technické univerzity v Liberci Jaroslava Frajová.

V rámci přípravy projektu při Ideathonu, tedy čtyřiadvacetihodinovém studentském klání nápadů, jejich myšlenku podpořil i radní pro životní prostředí a zemědělství Libereckého kraje Václav Židek, s nímž byli projekt představit i zástupcům obcí Frýdlantska.

„Přišli s nápadem, měli jej vymyšlený a byl by v praxi skvělý, něco podobného jsem zaregistroval snad na Slovensku. Zaměřoval by se na sledování toho, jaký odpad a v jakém množství lidé třídí, zlepšilo by to efektivitu vyvážení i jeho četnost a lidi by donutilo více třídit a přemýšlet o tom, co vyhazují. Pokud by to uvedli do praxe, bylo by to skvělé,“ uvedl radní Židek. Zatím je projekt ve fázi přípravy, jeho spuštění je odvislé od financování.

Od používání čipů upustili

Popelnice s čipy si už v roce 2016 pořídili například v Kolíně. Před časem ale od používání čipů ve městě ustoupili. „Město Kolín dříve využívalo pilotní projekt, aplikaci Smart odpady, a snažilo se o její průběžnou aktualizaci a zlepšení funkčního prostředí s daty z praxe. Aplikace interaktivně zobrazovala zaplněnost kontejnerových nádob na separovaný odpad,“ popsala mluvčí Kolína Šárka Hrubá.

„V podzemních kontejnerech máme stále umístěné ultrasonické senzory a v případě kontejnerů o objemu 1 100 litrů jsou umístěné QR kódy. Po nějaké době nám přišlo, že tato služba není efektivně využívaná, a před rokem a půl došlo k jejímu zrušení,“ doplnila. Ve městě zohlednili zejména velikost.

„Nejsme tak velkým městem, kde by mohlo dojít k uplatnění dynamických svozů dle aktuální zaplněnosti. To by pro nás bylo stále velmi finančně neefektivní,“ uzavřela mluvčí.