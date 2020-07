Řidiči mířící z Brna do Vídně přes Mikulov na Břeclavsku dál čekají na dostavbu dálnice D52. Zatímco Rakušané už jsou u hranic, stavba na moravské straně se od roku 1996 nepohnula. Naopak přibývají komplikace. Krajský soud v Brně nedávno zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které umožnilo Ředitelství silnic a dálnic připravit výstavbu D52 v úseku mezi Pohořelicemi a Ivaní na Brněnsku.

Zástupci ministerstva se mohou k rozhodnutí vyjádřit, zatím tak ale neučinili. „Rozsudek už jsme dostali a aktuálně ho studujeme,“ vzkázal v pátek za rezort Ondřej Charvát.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Studeckého ale toto řízení nemá přímý dopad na aktuální přípravu D52. „Vzhledem ke změně zákona jsme museli kompletně přepracovat vodohospodářské řešení stavby, aby respektovalo aktuální požadavky zejména na ochranu vod. Tuto aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí jsme už dokončili,“ oznámil.

Dálnice D52

- V budoucnu má propojit Brno s Vídní.

- Hotová část: od roku 1996 úsek mezi Rajhradem a Pohořelicemi na Brněnsku, 17 kilometrů.

- Chybějící část: od Pohořelic po rakouské hranice, 23 kilometrů.

- Nejpřipravenější úsek: obchvat Mikulova – pravomocné územní rozhodnutí, předpokládaný začátek stavby 2021.

- Chybějící část na rakouské straně: 4 kilometry u moravských hranic, zbylý úsek už je hotový.

Státní silničáři předpokládají, že stavbu úseku mezi Pohořelicemi a Novou Vsí zahájí koncem roku 2023. „Připravujeme podklady pro žádost o územní rozhodnutí, kterou chceme stihnout ještě letos. Musíme podat i novou žádost o výjimku z druhové ochrany,“ uvedl Studecký.

Ministerstvo rozhodovalo o odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu z roku 2016, které podalo více spolků. Mezi nimi Voda z Tetčic, Děti Země nebo Frank Bold. Konkrétně její nezisková část Frank Bold Society. „Odvolání podala, protože nikdo objektivně nesrovnal jiné varianty dálničního spojení Brna a Vídně, především s využitím dálnice D2 a obchvatu Břeclavi,“ sdělila za Frank Bold Pavla Hloušková.

Co nejrychlejší dostavbu dálnice uvítá třeba společnost Moss logistics z Hustopečí na Břeclavsku. „Navzdory mýtu většinou dáváme dálnici přednost. Sídlíme u D2, proto využíváme hlavně tuto trasu. Pokud by stála D52, jezdili by naši řidiči i po ní,“ sdělila mluvčí společnosti Eva Ondrůjová.

Někteří se obávají, že výstavba D52 potrvá ještě roky. „Je to docela ostuda, když Rakousko už je s dálnicí téměř na hranicích a u nás se skoro nezačalo,“ řekla dispečerka kamionové dopravy Martina z Břeclavska. Nepřála si uvést celé jméno, redakce je zná.

Dělníci ještě musí postavit na moravské straně celkem třiadvacet kilometrů dálnice. Od Pohořelic až po rakouské hranice. Nejdál je příprava obchvatu Mikulova. Stavba má začít na konci příštího roku.