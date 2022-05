Historie objektu je stejně pohnutá, jako to, co se v něm před deseti lety odehrálo. Podle místních v domě bydleli sociálně slabší lidé a uvnitř se scházely různé pochybné existence. Sousedé mluví také o divokých večírcích. "Byly tady prostitutky, které samozřejmě někdo pásl, a jezdili sem za nimi klienti z Rakouska. Střídalo se tu jako na běžícím pásu, návštěvy policie tu byly na denním pořádku. V jednu chvíli tam bydlelo snad deset lidí," popsala jedna z místních obyvatelek.

Podobně mluví i ostatní. "Byli tu samí pofidérní lidé a každý se jich radši stranil. Policisté chodili i za námi, že se jim v tom domě něco ztratilo, přitom si to kradli mezi sebou. Stříkali tady auta na ulici, že jsme nemohli otevřít ani okno, a občas nám létaly hrnečky až na zahradu," dodal jeden ze sousedů.

Podle nepotvrzených informací byli vrah i jeho oběť příbuzní. "Oba byli Slováci, jak ten vrah, tak i jeho oběť, myslím, že dokonce bratranci. Ta žena, co pomáhala při vraždě, měla více dětí. S tím, co to udělal, jedno dítě. A s nebožtíkem v sudu pak dvojčata. Našla si místo něj nového partnera a společně tu vraždu pak uskutečnili. Nevím, proč ho prostě jen neopustila. Ona je teď na svobodě a normálně tady chodí kolem," řekla jedna z místních obyvatelek a dodala, že spolupachatelka se všem snažila namluvit, že se s obětí vraždy rozešli a muž se pak vrátil na Slovensko. Proto ho prý nikdo nepohřešoval.

Místní lidé se shodují, že samotný pachatel vraždy působil nenápadně. "Nikdy bych to do něj neřekla, potkávali jsme se v hospodě na pivě po práci a nebyl to žádný hlupák. Dělal tady ve fabrice Magna ve Velenicích. Jediné, co mě zarazilo, je, že když se opil, tak se vyptával, kolik let vězení je za vraždu," vylíčila sousedka. Byla prý v šoku ze zjištění, že se ve sklepě nedaleko od ní skrývá sud s mrtvolou.

Kontakt z drogové scény

Vražda se v Českých Velenicích odehrála v srpnu 2012. Žena podle policistů uspala doma svého přítele a dala znamení komplici, který vstoupil do bytu a v obývacím pokoji uspaného soka usmrtil nožem. "Ve sklepě domu ho pak v plastovém sudu zakopal metr pod podlahu a zalil betonem. Zda se inspiroval známými orlickými vraždami, to možná řekne až u soudu," doplnil mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Kriminalisté zadrželi dvojici pachatelů na začátku února. Čtyřiatřicetiletého muže ze Slovenska stíhají pro vraždu a ženu z Jindřichova Hradce narozenou v roce 1993 z účastenství na vraždě.

Informace o zakopaném těle v sudu se podle mluvčího k policistům dostala loni od jejich kontaktu z drogové scény. Pátrání je v říjnu přivedlo do domu v Českých Velenicích, kde tělo zabalené v látce v plastovém sudu našli pod betonovou podlahou ve sklepě. Mezi sousedy se proslýchá, že muž v sudu měl být zasypaný vápnem.

Podle policistů šlo o výjimečný případ z několika důvodů. Jedním z nich je doba, po které se vraždu podařilo objasnit. Podle mluvčího policie se vymyká jiným případům i způsob odstranění těla.

"Připomíná mi to starší vraždu, kdy muž na Českobudějovicku zabil svou manželku a mrtvolu pak ukryl ve stodole a zabetonoval ji pod podlahu," podotkl Jiří Matzner. Tehdy šlo o případ z Římova, kdy v roce 2006 Jiří Toncar zabil ženu. Po činu tvrdil, že manželka zmizela, když šla vybírat peníze z bankomatu. Policisté po ženě vyhlásili pátrání, pak ale začali podezírat z vraždy Toncara, jehož následně soud poslal na 18 let do vězení.