„Odborníci se shodují, že hlavní příčinou je přirozený odpar vody během letních dní a především dlouhodobý nedostatek dešťových srážek a podzemních vod,“ shrnula závěr posudku Věra Fryčová, ředitelka Zooparku Chomutov a Kamencového jezera. „Došli k tomu na základě známých údajů, dat z plovoucího výparoměru na vodním díle v okolí Kamencového jezera a pomocí modelace výparu prostřednictvím obecně používaných empirických vzorců,“ doplnila.

Zjištění, že jde o přirozený odpar, je tou lepší variantou. Původně totiž panovaly obavy, jestli voda neuniká v souvislosti s pracemi na hlavním mole, což by byl složitě řešitelný problém.

Na základě posudku chce město zavést řadu opatření k ochraně vody a klimatu, mezi které patří budování zelených střech a propustných ploch. „V nejbližším čase plánujeme kompletní přestavbu parkoviště u vstupu na Kamencové jezero z Přemyslovy ulice. Je v asfaltu. Nahrazeno bude novými propustnými plochami, které vodu přirozeně pustí pod povrch,“ nastínil náměstek primátora David Dinda (Nový sever). Jde o součást první fáze obnovy areálu, která začne na podzim. „Ta počítá i s novou budovou pokladny zasazenou v terénu,“ doplnil.

Záleží na širokém okolí

Propustná a polopropustná plochy by mohly postupně vznikat i v dalších místech. „Na kvalitu spodní vody u jezera totiž nemá vliv jen nejbližší okolí, ale celá oblast až k sídlišti Březenecká. Je výše položené a voda se stahuje i odsud, takže je třeba na to při stavebních úpravách myslet,“ uvedl náměstek.

Ačkoli tato opatření nezajistí, aby se hladina skokově vrátila na původní úroveň, pomůžou zmírnit dopady změny klimatu. Varianta, že by se jezero doplnilo vodou, jako to udělali na Mostecku v případě jezer Most a Matylda, zatím nepřipadá v úvahu. „Nejednáme o tom. Jen pokud by trend pokračoval, mohly by tyto úvahy ožít,“ podotkl náměstek Dinda.

Jezero nemá přítok, hladina se ale může do začátku sezóny částečně vyrovnat, pokud bude dost srážek. „Když nedávno tři dny po sobě pršelo, hladina stoupla o 11 centimetrů. Možná to není velký pokrok, už to ale není taková hrůza jako v posledních měsících,“ podotkla ředitelka Fryčová.

Na doporučení hydrogeologů chce město zprofesionalizovat měření, aby bylo možné co nejlépe monitorovat vývoj. „Zainvestujeme do meteorologických nástrojů na snímání veličin, které mohou být kdykoli k ruce vědcům,“ poznamenal náměstek. Například výšku hladiny dnes zaměstnanci areálu odečítají na kvótě hlavního mola, s větší přesností by to ale mohl zařídit měřič odparu.