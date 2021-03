"Už od prvopočátku kriminalisté pracovali s několika verzemi, kterými mohla být exploze způsobena. Jedna z prověřovaných verzí se potvrdila. K výbuchu a následnému požáru došlo s největší pravděpodobností při neodborné manipulaci s chemickými látkami při nelegální výrobě metamfetaminu," uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.

Policisté 11. oddělení obecné kriminality zabývající se odhalováním výrobců a dealerů drog zadrželi podezřelého muže ve věku 48 let, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Bylo proti němu zahájeno trestní stíhání a hrozí mu trest odnětí svobody v trvání od dvou do deseti let.

"Lze očekávat podání podnětu k návrhu na vzetí do vazby. Kriminalisté budou i nadále vyšetřovat okolnosti případu a případnou míru zavinění dalších podezřelých osob, které se v inkriminovanou dobu mohly na místě činu nacházet," dodala Michalíková.

Ohledání místa činu

Policisté s ohledáním místa činu začali už v den výbuchu - ve středu 24. února 2021. A to za přítomnosti policejních specialistů z oboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství. Nechyběl ani psovod se služebním psem specializujícím se na vyhledávání akcelerantů hoření. Skončili až následujícího dne.

Po výbuchu a požáru v domě v Hrabůvce nezvěstná kočička Čikita je sice zpět (majitelé ji objevují v koupelně), nicméně k happy endu se ani náhodou nemá situace Světlany z přízemí. „Sedm tisíc mateřská, z toho pět tisíc půjčka na byt… a ten je totálně neobyvatelný,“ pláče osmatřicetiletá samoživitelka z Provaznické ulice 609. Byt číslo 3 kupuje předloni v prosinci a slyší tehdy mimo jiné na klidnou, bezproblémovou lokalitu. Což platí tak do středy 24. února do třetí hodiny ranní.

O osudu Světlany s Viktorkou ví i na radnici obvodu Ostrava-Jih a jeho mluvčí Gabriela Gödelová potvrzuje, že se řeší především ubytování samoživitelky s dítětem a domlouvá další pomoc. Vyloučena opět není ani veřejná sbírka

"Kriminalisté od prvního okamžiku začali shromažďovat veškeré důkazní materiály a informace týkající se události, aby mohli co nejrychleji určit příčinu exploze. Začali pátrat po osobách, které by mohly mít s událostí jakoukoliv souvislost," dodala mluvčí policie s tím, že po ukončení procesních úkonů byl dům předán bytovému družstvu a byl umožněn krátkodobý vstup poškozeným nájemníkům, aby si důležité věci ze zasažených bytů odnesli.

Ostravští policisté a strážníci na místě zůstanou objekt střežit do doby, než firma najatá bytovým družstvem zasažené byty a dům bezpečně zajistí.