Ústečtí vědečtí pracovníci vymetli laboratoře a vyrobili dezinfekci záchranářům v nouzi. Míchat chtějí i dál, žádají o líh.

Studenti UJEP míchají dezinfekci. | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Narvané chodby a laboratoře plné studentů. Tak by to teď vypadalo na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně (UJEP), kdyby pandemie koronaviru a nouzový stav neusekl rozběhnutý letní semestr už po třech týdnech. Chodby v UJEP jsou tak prázdné. V jedné z laboratoří to ale v pátek 20. březno žilo. Tým odborných asistentů tady míchal dezinfekci pro záchranáře.