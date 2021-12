Domem na Brněnsku otřásl výbuch. Nehodu způsobila svíčka hořící bez dozoru

Záchranáři po hromadné otravě v rodinném domě v Urbánkově ulici zkontrolovali 32 osob včetně dětí, z toho 27 převezli do pěti pražských nemocnic, konkrétně do Thomayerovy, na Vinohrady, do Motola, Ústřední vojenské nemocnice a do Všeobecné fakultní nemocnice.

Aktivace Traumatologického plánu - v Modřanech došlo ke hromadné intoxikaci osob oxidem uhelnatým. Na místě Atego, 4x RZP, RV, IP. Všechny osoby (20-30) jsou při vědomí a postupně je ošetřujeme a rozvážíme do pražských nemocnic.@HasiciPraha @PolicieCZ — ZZS HMP (@zzshmp) December 25, 2021

Všichni lidé převážení do nemocnic byli podle záchranné služby při vědomí, podle dnešních vyjádření zástupců některých nemocnic byla většina z hospitalizovaných už propuštěna do domácího ošetřování, nebo v nejbližší době bude. Například Fakultní nemocnice Motol přijala v noci od záchranné služby deset pacientů, z toho šest už propustila domů.

"Čtyři jsou zatím u nás, ale jejich stav není vážný a v těchto dnech už zřejmě také půjdou domů," sdělila ČTK mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková. Thomayerova nemocnice přijala dva dospělé a na pediatrickou kliniku čtyři děti. Dospělé pacienty už propustila. "Všechny děti už jsou rovněž ve stabilizovaném stavu a budou moct jít také domů," řekl mluvčí nemocnice Petr Sulek.

Zachranáři aktivovali traumaplán

Kvůli hromadné otravě aktivovala pražská zdravotnická záchranná služba traumatologický plán využívaný při hromadných neštěstích. Na místě zasahovaly čtyři posádky záchranné služby a také speciální sanitka pro mimořádné situace Atego.

Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu, nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování například při topení či ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. Typické je třešňové zbarvení kůže a sliznic. Oxid uhelnatý dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví nebo až smrti, a to i v malém množství, pokud je v uzavřené místnosti.



Otravám lze předcházet pravidelnými revizemi kotlů a dalších topných zařízení a také pořízením detektoru.