Už v letošním roce mají mít návštěvníci hradu Potštejn možnost nahlédnout do jeho dávné minulosti. Díky virtuální realitě a speciální aplikaci na mobilních telefonech se jim má otevřít pohled na toto dnes notně pobořené sídlo, jak vypadalo v době před několika staletími. Tvůrci aplikace možná budou muset počítat ještě s úpravami. Výsledky posledních průzkumů v místě totiž naznačují, že podoba hradu byla jiná, než se předpokládalo.

"Obrázky Potštejna, které známe, jsou většinou idealizované," tvrdí archeolog Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Bohumír Dragoun, který dozoroval při záchranných pracích na Potštejně.

O to, aby se hrad nerozpadl a zachoval se i pro budoucí generace, se stará skupina nadšenců, která si říká Dědkostav.

"Přišli jsme na zajímavé věci, které dokumentují složitější vývoj druhé brány. Stála na stejném místě, ale zřejmě stavba vypadala v mnohém jinak," vysvětluje archeolog.

Její součástí mohly být obytné místnosti.

Napovídají tomu i historické zmínky. Potštejn byl ve 14. století sídlem loupeživého rytíře Mikuláše z Potštejna. Na tažení proti němu vyrazil Karel IV.

"Roku 1339 byl hrad dobyt a zpustošen. Mikuláš vypustil duši v ruinách zdiva, když byla podkopána a zřícena hradní věž," přibližují jednu z klíčových událostí oficiální stránky o hradě.

V současnosti hrad věž postrádá. To, co se při záchranných pracích na druhé hradní bráně podařilo objevit, by mohly být její pozůstatky.

Později hrad prošel stavebními změnami. Majiteli byli i Pernštejnové, z jejichž doby je současná podoba druhé brány. "Dochovalo se nařízení Viléma z Pernštejna, které nám přibližuje, jak se na hradě mohlo žít," přidává jednu ze zajímavostí Bohumír Dragoum a dodává, že průzkumy v místě také dali vzniknout 3D modelu hradu Potštejn, který archeologové už prezentovali ve Vamberku. Zájemci si aplikaci mohou stáhnout na stránkách Spolku přátel historie Vamberka.