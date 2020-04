Neznámý střelec střílel patrně brokovnicí na dopravní značku začátek obce Pouzdřany na Břeclavsku. Starosta obce na událost upozornil na webu obce, případem se na základě informací Deníku Rovnost už začala zabývat policie.

Nedaleko prvních domů v Pouzdřanech někdo rozstřílel ceduli označující vstup do obce. | Foto: obec Pouzdřany

„Stalo se to asi minulý týden. Co mne zarazilo nejvíc, je fakt, že někdo střílel na značku, za kterou je stejným směrem asi sto padesát metrů několik rodinných domků. Podle mne to byla brokovnice,“ uvedl starosta obce Miroslav Šmarda.