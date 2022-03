„Dávám si na tyhle věci pozor, ale přesto mě dokázali zmanipulovat, že jsem jim uvěřila. Naštěstí jsem si včas uvědomila, že na celé věci něco nesedí a o peníze jsem nepřišla,“ řekla mladá žena Deníku.

Celý podvod začíná tím, že klientovi banky zavolá falešný bankéř a upozorní ho na to, že si na jeho jméno chtěl předchozího dne někdo vzít úvěr. „Zděšený klient, který si o žádný úvěr nezažádal, na to upozorní a začne s domnělým zástupcem spořitelny celou věc řešit. Je předán dalšímu domnělému pracovníkovi banky, tentokrát z oddělení bezpečnostní služby. Ten ihned po telefonu začne činit kroky, aby klienta 'ochránil',“ popsala průběh hovoru žena, která si nepřála zveřejnit svou identitu.

„Krok po kroku velmi důvěryhodně informuje o tom, jak v tomto případě Česká spořitelna svého klienta ochrání a navrhne řešení, jak zabránit tomu, aby klient o své peníze nepřišel,“ dodala.

Propracované a uvěřitelné

Řešením, které jí falešný bankéř navrhl, bylo vzít si maximální půjčku u banky, pak peníze vrátit přes terminál ve větším městě a tím na nulové procento snížit šanci podvodníka na půjčku u jiné bankovní společnosti. Vratka peněz má být v ten samý den a vše je bez úroků. Navíc jako omluva od České spořitelny má být klientovi připsána částka čtyř procent z výše úvěru.

„Vše dopodrobna vysvětlené, zmatený člověk neznalý toho, jak takové věci fungují, uvěří. Vše je velmi propracované a uvěřitelné, protože mezitím klientovi volá domnělý kriminalista z Prahy 4, který se vyptá na podrobnosti, informuje o zahájení vyšetřování, vyžádá si jméno pracovníka banky, se kterým už prý spolupracují a který mezitím zaslal vizitku se jménem a funkcí,“ doplnila žena.

Domnělý kriminalista ji také informoval tom, že jde o rozsáhlejší podvod, kterému jsou na stopě a potvrdí, že jít si do banky tímto způsobem snížit možnost na další podvod jinde v souvislosti s klientovým účtem, je nejlepší řešení, které také doporučují. V případě, že úvěr klient dostane a vyzvedne si ho na pokladně České spořitelny, je instruován, aby ho zaslal obratem zpět přes vkladové místo v Liberci. V ten moment klient přijde o peníze, protože je pošle na účet podvodníka.

„V mém případě prozradil pachatele podvodu až fakt, že mě chtěli k převodu peněz z účtu přivést co nejdříve a nabídli mi z Frýdlantu i zaplacené taxi, abych se mohla co nejrychleji dostat do Liberce k vkladovému bankomatu,“ popsala žena chvíli, kdy si uvědomila, že jde o podvod. Svou zkušenost sepsala a okamžitě začala šířit mezi lidmi, aby podvodníkům nenaletěli.

Duplikáty telefonních čísel

Podvodníci používají duplikáty reálných telefonních čísel. Takže když zavoláte na tato čísla zpátky, opravdu se vám ozve Česká spořitelna nebo pražská policie, i když jiná, než je uváděna. „Podvodníci také u osoby policisty použili reálné jméno policisty, byť pracuje na jiném oddělení. Ten osobně poté po pátrání potvrdil, že se tyto podvody dějí v současné době v extrémním počtu a že i přes osvětu jsou lidé často oběťmi těchto podvodníků,“ vysvětlila mladá žena.

Podle Jiřiny Jančíkové z České spořitelny jsou praktiky podvodníků stále sofistikovanější. „Věříme, že pro spoustu klientů, kteří jsou podobnými telefonáty překvapeni, může být obtížné se v problému zorientovat a vyřešit ho s chladnou hlavou. Našim klientům dlouhodobě doporučujeme, aby nereagovali na podezřelé telefonáty nebo výzvy k potvrzování úkonů, které sami neprováděli, aby nepřeposílali kódy z SMS zpráv a především s nikým nesdíleli důvěrné informace, přihlašovací údaje, hesla, údaje z platebních karet, PINy a podobně,“ řekla Jančíková Deníku.

Doplnila, že banka, u které pracuje, pravidelně informuje o nebezpečích, která na klienty číhají. „Pokud má klient pochybnosti, zda komunikuje s pracovníkem banky, může nás kdykoliv kontaktovat na naší nepřetržité klientské lince 800 207 207. Naši školení telefonní bankéři dokážou rozpoznat, zda se jednalo o podvod, nebo oprávněný telefonát z naší strany,“ ujistila Jančíková.

Stovky poškozených osob

Podle Ondřeje Moravčíka z policejního prezidia policie řešila už loni stovky podobně poškozených lidí. Škoda šla do milionů korun. „Ale to jsou jen ty případy, o kterých víme,“ zmínil Moravčík.

Velkou roli, kvůli které se lidé často nechají zmanipulovat, hraje to, že v podvodu figurují falešní policisté. Lidem na druhém konci „drátu“ prostě řeknou, že jim informaci potvrdí ještě policista, aby měli jistotu, že se je nikdo nesnaží podvést. Zavěsí a po chvíli se skutečně ozve člověk vydávající se za policistu.

Podle Moravčíka přitom často zneužívá identitu skutečných policistů, kterou si vezme třeba z webových stránek nebo článků v tisku. To proto, kdyby si to ještě chtěl někdo ověřit. „Skutečný policista by ale nikdy nevolal a nepřemlouval lidi, aby si převedli peníze na účet do jiné banky,“ řekl Moravčík s tím, že taktika podvodníkům vychází. Mezi oběťmi totiž nejsou jen ti z nezranitelnější skupiny, tedy čerstvě plnoletí či naopak senioři, ale například i třicátníci.