Na případ upozornil server idnes.cz. Strážníci zřejmě ve středu večer chtěli uklidnit opilou dvojici v centru Českých Budějovic. Žena se dokola ptala strážníka, proč se má legitimovat, přitom na něj ale nijak neútočila. Přesto ji najednou praštil. Na to reagoval její přítel, který se naštval, a strážníci jej chtěli zpacifikovat a strhli jej na zem. Ten samý, jenž předtím praštil ženu, pak do muže i kopl.

„Ta žena je nijak nenapadala, jen se neustále ptala, proč má dávat občanku. Co přesně strážníkovi řekla, že jí vypálil ránu pěstí, nevím, to slyšet nebylo. Nicméně k tomu, aby takto reagoval, neměl naprosto žádný důvod. Nijak na něj neútočila, nenapadala, nezvedala ruce, nerozeběhla se proti němu. Neudělal nic, co by v něm mělo vyvolat takovou reakci,“ popsal událost serveru idnes.cz svědek události, který přitom pořídil i video.

Primátor Jiří Svoboda pro Deník ke středečnímu incidentu řekl, že se jedná o selhání jednotlivce. Zhlédl záznam videa, který zveřejnil server idnes, a společně s koordinátorem městské policie jej včetně zápisu o výjezdu a záznamů z městských kamer vyhodnotili. „Přestože strážníci při nástupu musí splňovat přísná kritéria i z hlediska psychického stavu a pravidelně chodí na vyšetření, tak se přihodilo i toto,“ popsal s tím, že každý člověk má asi jen jedny nervy.

To však jeho jednání neomlouvá. „Je to naprosto neomluvitelný čin. Tento konkrétní strážník byl bez prodlení postaven mimo službu a bude s ním ukončen pracovní poměř,“ sdělil primátor Svoboda.

Případ z loňského roku

K podobnému případu došlo loni v dubnu v Praze v městské části Řepy. Strážník zde mladé ženě (19) v roušce uštědřil pohlavek. Útok, kterému nepředcházely urážky ani agrese, natočila její kamarádka na mobilní telefon a muž poté následkem svého chování přišel o práci u městské policie.

Postižené ženě se městská policie s magistrátem jako zřizovatelem v čele omluví. „Té dámě se samozřejmě omluvíme, respektive už tak činíme v této chvíli,“ uvedl v pátek 29. října dopoledne.

Městská policie podle jeho slov podala také oznámení na policii k prošetření a vyvození trestněprávních důsledků z tohoto jednání, včetně poskytnutí videozáznamů.