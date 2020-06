Konec taxametrů, zkoušek z místopisu a cedulek na střechách taxíků. Od července vstoupí v platnost novela zákona o silniční dopravě. Ta sjednocuje pravidla pro tradiční taxislužby i ty takzvaně alternativní, jež fungují přes mobilní aplikace.

„Zákon dohání to, co trh udělal sám. Já považuji za moderní co nejméně regulovat,“ upozorňuje ředitel společnosti Liftago Ondřej Krátký.

Vozidla budou muset být i nadále značena. Postačí k tomu ovšem pouhá samolepka. Zákazník má být nově informován o konečné ceně vždy před jízdou. Po jejím skončení pak musí obdržet potvrzení na email.

Více provozovatelů?

Novela zásadně mění pravomoci měst vůči taxislužbám. Díky zkouškám mohla částečně regulovat počet vozidel ve městě. Tomu ale odzvonilo. „Města by měla mít přehled o tom, kolik řidičů jezdí v ulicích a měla by mít pravomoc ten trend ovlivňovat,“ domnívá se Krátký.

Díky zjednodušení pravidel se dá předpokládat, že na trh přijdou nové společnosti a s nimi přibude i aut v ulicích. Toho se obává také Krátký. „Řidiči, kteří se skrývali v částečné ilegalitě nebo jezdili na falešné profily, se budou muset přihlásit,“ vysvětluje.

Něco takového se podle něj stalo před pár lety na západ od nás. „Lidé tam začali méně jezdit MHD a více taxíky. Nyní jen kopírujeme průběh,“ říká Krátký s tím, že ohrožena bude celková plynulost dopravy.

Podle údajů společnosti Liftago se v Praze za posledních pět let zdvojnásobil počet řidičů na současných téměř 11 a půl tisíce, přičemž do tohoto počtu nebyly započítány další tisíce řidičů, jež jezdily v ilegalitě pro zahraniční firmy.

„Ulice Prahy mají pár desítek kilometrů. Když si za sebou představíte pár tisíc taxíků, je to slušná kolona,“ upozorňuje Krátký. Podle něj si lidé díky nálepkám uvědomí, jaké zácpy taxíky opravdu způsobují.

Vedení města se problémů neobává

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) se ale kolon neobává. „Nemyslím si, že bude kvůli tomu v ulicích více aut. Dosud se stávalo, že současné zkoušky řidiči neudělali na první, druhý ani třetí pokus. V tomto to nyní budou mít pouze výrazně jednoduší,“ míní Scheinherr.

Hlavní město mělo k zákonu řadu připomínek. „Navrhovali jsme zkoušky z právních předpisů. Předešlo by se například situaci, kdy byla před pár měsíci vyhozena z taxíku nevidomá žena,“ popisuje Scheinherr.

Některé připomínky hlavního města se objeví až v další novele, jež vyjde na podzim. „Prosadili jsme, že provozovatel nesmí znemožňovat výkon kontroly ze strany státních úřadů. Například Bolt blokuje telefonní čísla našich kontrolorů,“ upozorňuje Scheinherr.

Zmíněná společnost Bolt nicméně nová pravidla vítá. V Praze pro ni jezdí několik stovek řidičů. „Řada lidí si tak přivydělává krátkodobě. Přišli například o práci i kvůli současné krizi, a zatímco hledají jinou, dělají taxikáře. Ti často jezdí ve špičkách, ale i v noci, když končí diskotéky nebo po fotbalových zápasech. Těm zákon pomůže,“ říká regionální manažer Boltu Roman Sysel.

Většina jízd je mimo špičku

Také podle něj se Praha auty nezahltí. „Celá taxislužba může za dvě procenta dopravy ve městě. Dopravní zácpy musíme vyřešit jinak, než limitováním taxislužby. Podle dat z naší aplikace se více než 80 % všech jízd odehrává mimo špičku,“ dodává Sysel.

„V Praze se pro naše zákazníky nic nemění. Pro mimopražské ano. Například v Brně musejí trpět vysoké ceny za nízkou kvalitu. To by se mohlo nyní změnit,“ myslí si Sysel.

Se změnami jsou spokojeni zástupci tradičních taxislužeb. „Pokud se nový zákon bude dodržovat, budu rád,“ říká ředitel AAA Radiotaxi Jiří Kvasnička. „V předcházejících pěti letech jsme se nenacházeli v právním státě. Některé firmy zákony nedodržovaly a vláda rezignovala na jejich vymáhání,“ domnívá se Kvasnička.