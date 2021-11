Smrk ze zahrady manželů Kozderkových vyhrál v anketě mezi dalšími 35 kandidáty a stane se hlavní atrakcí vánočních trhů v centru Prahy. „Nikde sem neviděla tak krásný smrk. Loni jsme pod ním našli 20 pravých hřibů. Mám hroznou radost, že strom můžeme darovat. Pražáci a zahraniční turisté z toho budou mít radost, protože smrk je opravdu nádherný. Nebude mě to tak bolet, jako kdyby přijeli lesníci a strom postupně krájeli. Navíc ze stromu ještě bude nábytek pro domovy seniorů. Dřevo tak bude žít dál, což je moc hezké,“ řekla Deníku Eva Kozderková.

OBRAZEM: Svatební přehlídce ve Zlíně vládly výrazné krajky i jednoduchá elegance

Dodala, že s manželem mluvili o tom, že se stromem je potřeba něco udělat už několik let. „Smrk totiž zasahuje do komunikace a když fouká vítr, tak hrozí, že by při své výšce mohl spadnout. Muž šel nedávno do lesa a normálně se před ním zvedala zem kolem stromu. Obavy máme. Nic není nekonečné a my určitě na jeho místě vysadíme nový,“ dodala Eva Kozderková.

Zároveň si manželé Kozderkovi pochvalovali, že pracovníci, kteří přijeli strom pokácet, pracovali s citem. „Museli jsme odstěhovat několik rostlin, aby se sem s vybavením a stroji dostali. Zároveň nám vyšli vstříc i sousedi, přes jejich pozemek smrk budou stěhovat,“ dodal Miloš Kozderka. Vedle jejich rodinného domu stojí ještě jeden velký smrk, ten ale podle Miloše Kozderky není tak pěkný, jako ten, který poputuje na Staroměstské náměstí. „Rádi bychom ho také darovali, ale z druhé strany od lesa má špatné větve, které poškodil vítr,“ dodal Kozderka.

Stromy z celé republiky

Vysoký a statný smrk, který se stal letošním Vánočním stromem pro Prahu, vybrala porota z 35 stromů, které jim lidé nabídli z celé republiky. „Hrozně nás to překvapilo. To, že by si vybrali zrovna náš strom, z vísky, která má 120 obyvatel, nás ani ve snu nenapadlo,“ vysvětlila Eva Kozderková, která veřejnou výzvu slyšela v dubnu v rádiu. V září se pak dozvěděli, že právě smrk z jejich zahrady bude ozdobou Staroměstského náměstí.

Historický Kameňák čeká oprava. Muzeum plánuje novou expozici železářství

„Každoročně nám spoluobčané posílají tipy na vánoční stromy, které bychom mohli použít na Staroměstské náměstí. Letos jsme dostali rekordní počet tipů, celkem jich bylo 35. Stromy byly z celé republiky. My si vždy necháme poslat pár fotek, abychom věděli, jak strom vypadá,“ vysvětlil Petr Hozák z firmy Taiko, která pořádá vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Kritéria výběru jsou podle něj tři: perfektní vzhled, dostupnost pro těžkou techniku a zdraví stromu. „Smrk z Dolní Černé Studnice splnil všechny parametry,“ dodal Hozák.

Kácení stromu začalo v neděli v 9 hodin za přísných bezpečnostních opatření. Přes chladné počasí dorazilo před dům manželů Kozderkových několik jejich přátel, místních obyvatel a rodin s dětmi z blízkého okolí. „Něco jsme pod tím smrkem zažili, tak jsme se přišli podívat, jak ho budou kácet. Jsem rád, že ještě poslouží lidem a udělá jim radost, hlavně, aby nespadl tam, kam nemá,“ řekl jeden z přihlížejících. Na to, aby vše proběhlo tak, jak má, dohlížel dřevorubec Jiří Vorlíček.

Zahrál si i v pohádce. Nyní most v Náměšti nad Oslavou prochází rekonstrukcí

„Smrk má v současné době výšku 22 metrů, my ho budeme zkracovat na 20 metrů a upravíme jeho spodní část, aby mohl být instalován na Staroměstském náměstí. Můj odhad je, že po odříznutí bude mít zhruba sedm tun a po úpravě bude váha stromu na transport do Prahy okolo 4,5 až 5 tun. Průměr stromu na pařezu se pohybuje okolo 75 centimetrů. Stáří odhaduji na 50 let,“ popsal situaci Vorlíček.

Ten jako první nastartoval motorovou pilu a udělal zásadní řez směrového klínu. „Strom budu řezat tak, aby se mi zhoupl směrem do volného prostoru. Strom zkrátím o dva metry a pak ho odvětvím. Pak ho budu zužovat na připravenou šablonu tak, aby šel umístit do otvoru, který už je připravený na náměstí,“ dodal Vorlíček.

Vytipování pohledové strany

Novinkou letošního roku je, že byla vytipována pohledová strana na strom od orloje. „Než se bude strom nakládat, bude tato strana označena tak, aby až ho budou z pondělka na úterý stavět, věděli, jakým směrem,“ dodal dřevorubec Vorlíček.

Během neděle strom připraví na transport a kolem 16. hodiny bude odjíždět z místa směrem na Prahu. Přímo na Staroměstské náměstí by měl vánoční strom dorazit v pondělí po 21. hodině. „Cesta mezi Libercem a Prahou byla několikrát projetá, abychom vše zvládli bez problému. Dlouhodobě využíváme specializovanou firmu pro převoz nadměrných nákladů a náročné jeřábové práce a v tomto ohledu jim naprosto důvěřujeme,“ řekl Tomáš Jílek ze společnosti Technologie hlavního města Prahy.

OBRAZEM: Západ slunce nad zříceninou. Vikštejn na podzim nabízí kouzelné výhledy

Zdobení stromu dekoracemi a vánočními ozdobami bude probíhat během celého týdne. Místní a turisté ho v celé kráse uvidí na zahájení vánočních trhů, které v centru Prahy startují v sobotu 27. listopadu. O tom, za jakých podmínek budou vzhledem k pandemii koronaviru probíhat, se teprve rozhodne. „Zatím vyčkáváme a s trhy počítáme. Pokud se výrazně něco nezmění, počítáme s tím, že budeme dodržovat všechna opatření. Cílem je, aby trhy byly bezpečné pro všechny návštěvníky. Hlavní hvězdou trhů je jako vždy vánoční smrk,“ řekla Hanka Tietze za organizátory trhů.