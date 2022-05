Dojmy z ní popisuje Jaroslav Adam, který vlakem na této trase jezdí pravidelně: „Úplně mi to zkazí náladu, když přijíždím a vidím ten bordel. Lidi jsou čuňata, ale taky by se o to město mělo postarat a pravidelně to uklízet. Zejména cizinci přijíždějící do města musí být naprosto zděšeni, kam to přijeli.“

Vyházené smetí trápí toto místo léta a s jeho ideálním řešením si láme hlavu i magistrát. „Problematika tohoto místa je dlouhodobá. Město obdrželo řadu podnětů na nepořádek. Místo trápilo také místní Osadní výbor Růžodol I. Řešilo se také se strážníky, kteří i přes opakované kontroly místa nenašli dotyčného či dotyčné, kteří zde odpad hromadí. Stejně tak místo bylo prošetřováno ze strany odboru životního prostředí,“ uvedl Michal Vinař z odboru ekologie a veřejného prostranství libereckého magistrátu.

Původce se nakonec vystopovat povedlo. Zčásti hází smetí k pilířům mostů bezdomovci, kteří v okolí vybírají popelnice a nechtěného se zbaví právě zahozením ke kolejím. Část odpadu podle místních lidí vyhodí kolemjdoucí, kteří jednoduše své odpady odhazují dolů, a část nepořádku pramení podle zjištění magistrátu i od lidí a zřejmě i drobných živnostníků, kteří ho přivezou autem a jednoduše shodí ze stráně, například nábytek. Místo totiž není lidem z ulice tolik na očích, a tak je to poměrně snadné a bez svědků.

„Jezdím tudy často ke kamarádce a myslím, že to smetí, co už leží pod silnicí samo o sobě láká lidi, aby ještě něco přidali. Bohužel je spousta těch, kteří než aby to odvezli do sběrného dvora, to raději vyhodí do přírody. Je to smutné, ale bohužel takových je mezi námi pořád dost,“ komentovala nepořádek Petra Kálalová.

Úklid problematických míst

Úklid místa pod mostem už jednou začátkem roku zajistila Správa železnic. Také Technické služby města Liberce odvážejí odpad ponechaný u komunikace či na městských pozemcích. Přilehlý svah z ulice Zelná uklidila skupina dobrovolníků v rámci dubnové úklidové akce Ukliďme Liberec. Zbývající část svahu z ulice U Letky a znovu místa pod mostem byla uklizena ve středu 11. května.

„Oblast bude nyní pod průběžnou kontrolou libereckých strážníků. Doufejme, že zůstane čisté co nejdéle,“ přeje si Vinař, „Bohužel řešení bezdomovectví nemá takovou prioritu na státní ani obecní úrovni, proto se budeme s těmito kouty nejen v Liberci pravidelně setkávat. Samozřejmě bezohlednost řady lidí k nepořádku velmi přispívá,“ dodal.

V Liberci existuje plán úklidu na pravidelné bázi, kde jsou určené plochy v majetku města. Tyto plochy uklízejí pracovníci Technických služeb města Liberce, případně jim pomáhají pracovníci Komunitních prací Liberec. Dále jsou likvidovány černé skládky a nahodilé odpady na nepravidelné bázi tak, jak je průběžně objevují pracovníci nebo spolupracovníci města, případně lidé, kteří využívají především aplikaci Hlášení závad. Odbor ekologie a veřejného prostoru pak podporuje rozličné dobrovolnické skupiny, které mají zájem o úklid veřejného prostoru.