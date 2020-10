Martin B. si svůj devítiletý trest za vraždu sestry odpykává ve věznici pro mladistvé ve Všehrdech na Chomutovsku. Protože do výkonu trestu se započítává i čas, který strávil ve vazbě, v těchto dnech by měl být propuštěn na svobodu. Všechno ale dopadlo jinak.

Zdá se, že jeho prudká povaha, která nekontrolované výbuchy vzteku kombinuje s násilím, se nezměnila ani po dovršení plnoletosti, ani po odborné péči vězeňských terapeutů.

Zpravodajská televizní stanice CNN Prima News jako první upozornila, že u Krajského soudu v Ústí nad Labem minulý týden začalo hlavní líčení s odsouzeným vrahem Martinem B. z Krnova. Obžaloba mu klade za vinu, že přesně před rokem loni v říjnu zaútočil na svou terapeutku ve věznici ve Všehrdech na Chomutovsku.

Údajně spouštěčem výbuchu vzteku bylo to, že za ním nepřijeli rodiče do věznice na návštěvu. V afektu měl ženu srazit k zemi, škrtit ji oběma rukama a mlátit jí hlavou o podlahu až upadla do bezvědomí.

„Kdyby tam byl někdo jiný, tak jsem napadl někoho jiného. Nebylo v tom nic osobního. Jak jsem byl v návalu vzteku, tak jsem neuvažoval a napadl jsem ji. Vrhl jsem se na ni, nevím proč. Popadl jsem ji za krk, ale po nějaké době jsem ji pustil. Dal jsem jí facku, až se probere,“ zaznamenala CNN Prima News výpověď obžalovaného Martina před soudem.

Kolegyni nejspíš zachránila život jiná pracovnice věznice, která na pomoc přivolala dozorce a vyrušila Martina z jeho bezdůvodného násilného běsnění. Za pokus o vraždu mu hrozí dalších 20 let vězení. Vzhledem k recidivě možná až výjimečný trest