Areál je podle něj připravený k možnému prodeji, zájem projevilo vedení Vyškova. „Máme slíbené zprostředkování schůzky se zástupci ministerstva, na kterou vyrazím s celým týmem,“ potvrdil starosta Karel Jurka.

Kvůli koronaviru však město počítá s výpadkem příjmů. „Budeme velmi zvažovat, které investice si můžeme dovolit,“ naznačil místostarosta Roman Celý.

Obnova vaření vyškovského piva je pouze jedna možnost. Podle majitele soukromého pivovaru v Bohdalicích-Pavlovicích Jiřího Novotného to místní značky nemají snadné. „Několik let jsem si dělal iluze o lokálním trhu, ale všechno je jinak. Většina našeho prodeje směřuje mimo region do větších měst a zahraničí,“ sdělil.

Technologie navíc zastaraly. „V areálu může vzniknout minipivovar nebo pivní lázně, zatím to však jsou jen úvahy,“ uvedl vyškovský starosta.

Piva z menších pivovarů přitom mají podle Novotného své přednosti. „Je to díky zajímavějším recepturám, důrazu na kvalitní suroviny a výrobním postupům,“ zdůraznil.

Návrat vyškovského piva v nějaké podobě podporují i místní. „Myšlenka obnovení výroby se mi líbí,“ uvedl třeba Vlastimil Šlinger.

Podle Bárka tu však je ještě další možnost. „Areál je vhodný pro vybudování nového kulturního domu,“ upozornil.

Ve Vyškově přitom už zastupitelé podpořili nové kulturní zařízení přístavbou k Besednímu domu v centru. „Nedokážu říct, zda by to bylo vhodné řešení. Zcela jistě by se ale výstavba kulturního domu posunula kvůli přípravám i změně územnímu plánu o několik let. Žádná studie k tomu zpracovaná není,“ předpokládá prodlevy místostarosta Celý.

Podle Bárka by schválené řešení omezilo parkování v centru. „V areálu by nový kulturní stánek měl daleko důstojnější umístění. Vždyť děláme rozhodnutí, které ovlivní život v našem městě na dalších dvě stě let,“ zdůraznil Bárek. Při koupi by mohly podle starosty pomoci evropské dotace, zatím však není nic jisté.

Vyškovský pivovar se v devadesátých letech vyhnul privatizaci a zůstal státní, církev se vzdala restitučních nároků. V roce 2011 pak získala objekt do pronájmu společnost Czech Beverage Industry Company. Firma obvinila pronajímatele Jihomoravské pivovary ze závad, které měly ovlivnit kvalitu piva a kazit jeho pověst. V pivovaru zastavili provoz na jaře 2017, areál je od té doby uzavřený.