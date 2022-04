Přesně takový nepřehlédnutelný orientační bod v krajině totiž potřebovali. Mnozí přijeli hasit z daleka a terén kolem Slunečné neznali. Síť úzkých lesních silniček je zde dost spletitá. Místostarosta Dětřichova Jiří Dobrovič se proto rozhodl po setmění na rozcestí nastříkat šipky, aby hasičům usnadnil kyvadlovou dopravu vody. Dvě hasičská auta v protisměru se zde sotva vyhnou.

OBRAZEM: Kuks v obležení. Na Zahradnické trhy vyrazily davy lidí

Naštěstí hasiči Dolní Moravice, Vrbna pod Pradědem a dalších horských obcí jsou podobnými zalesněnými hřebeny přímo obklopeni celý život, takže mají v podobném svažitém lesním terénu daleko od zdroje vody něco natrénováno. Pro podobné případy těžko dostupného terénu mají hasiči ve výbavě také čtyřkolky.

Zajímavá rarita

Slunečná je zajímavá rarita, protože funguje jako střecha Evropy. Když dešťová kapka dopadne na jednu stranu hřebene blíž k Lomnici, odteče do Odry. Když dopadne na opačnou stranu, co se svažuje k Dětřichovu nad Bystřicí, odteče do Dunaje.

Vrcholem Slunečné prochází rozvodí mezi Černým a Baltským mořem. Na svahu Slunečné se také nachází přírodní rezervace Panské louky. Důvodem ochrany jsou společenstva typická pro oblasti pramenných rašelinných lesů.

Na místě zasahovalo 10 jednotek z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Vzhledem k silnému větru a nebezpečí rychlého šíření plamenů hasičům pomáhal v boji s plameny policejní vrtulník s bambivakem.