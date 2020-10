„Rozšiřování chat mimo stávající chatové oblasti je mimo pravidlo. Takže se nepovoluje,“ potvrdil šéf Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Lidé z měst většinou dokážou toto pravidlo obejít. Namísto výstavby nové chaty koupí objekt, který dříve třeba sloužil k trvalému bydlení. Není výjimkou, že se „chatou“ stane například i část bytového domu. „Naši známí si takto koupili i byt v paneláku. Mají tam všechno pohodlí jako v Brně a do přírody co by kamenem dohodil. Mně osobně by se ale taková „chata“ nelíbila. Chata má mít své kouzlo, tohle už je trochu moc,“ poznamenal Jaroslav Starý z Nového Města na Moravě.

Jak ochranáři tak i obce o kupování stávajících objektů vědí. Nemohou proti tomu ale nic dělat. V případě nové výstavby se města a obce často jistí. Pozemky na výstavbu prodávají pouze pod podmínkou, že tam majitel objektu bude přihlášený k trvalému pobytu. „Pokud jde o výstavbu měst a obcí, tam je to jinak než u chatových oblastí. Obce na území chráněné krajinné oblasti mají vymezené plochy pro rozvoj. Řídí se územním plánem. K územním plánům se vyjadřujeme,“ řekl Hlaváč.