Složité počítání různých eventualit skončilo. Ve středu v podvečer totiž Španělé rozstříleli 5:0 Slováky a Švédové v dramatickém duelu porazili 3:2 Polsko. Znamená to, že ze skupiny E postupují právě jen oba vítězné týmy.

A co je z českého pohledu nejdůležitější: národní tým se v nedělním osmifinále utká v Budapešti s Nizozemskem. "Oranjes" vyhráli bez ztráty bodu skupinu C a budou jasným favoritem zápasu.

Hráči ze země tulipánů zatím předvádějí (spolu s Itálií) zřejmě nejlepší fotbal na turnaji a odpovídá tomu i fakt, že ve třech dosavadních duelech vstřelili osm gólů. Češi si však vesměs přáli právě tohoto soupeře.

V osmifinále vyzveme v neděli v Budapešti Nizozemsko ? ???? Těšíme se na zápas, @OnsOranje ? — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 23, 2021

Velká šance pro české diváky

Proč? Odpověď je jednoduchá: v maďarské metropoli platí mírnější covidová pravidla než jindy a pouze zde smí být na stadionu vyprodáno. To je skvělá zpráva i pro české fanoušky, kteří to mají do Budapešti kousek.

"Kvůli lidem bych si přál Budapešť, aby za námi mohli naši fanoušci přicestovat a povzbudit nás," říkal po zápase s Anglií reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Podobně to viděl i obránce Vladimír Coufal: "Soupeře neřeším. Pokud chcete být úspěšní, musíte mít kvalitu. Jen jsem nechtěl jet do Glasgow. Líbila by se mi Kodaň a nejlépe Budapešť, kam by za námi dorazilo hodně našich fanoušků. Věřím, že máme na to, abychom postoupili."

Teoreticky by mohli na zápas přijet i rodinní příslušníci českých hráčů. "Moc bych si přál, aby manželka s dětmi mohla na osmifinále. Jenomže problém je v tom, že malá má pět měsíců a bylo by to těžko logisticky zvládnutelné," zauvažoval Coufal.

Vstupenky půjdou na dračku

Maďaři opatření proti koronaviru neřeší tak hodně jako větší část Evropy. Fanouškům, kteří chtějí na zápas, podle informací UEFA stačí jen negativní PCR test (ne starší než 72 hodin), nebo potvrzení o očkování.

Předprodej vstupenek začne ve čtvrtek a i když zatím není známo, kolik jich Česko dostane k dispozici, mělo by jít o několik tisíc. Kapacita Puskás Arény je přes 60 tisíc diváků a zájem je podle Fotbalové asociace ČR enormní.

Každý fanoušek (přednost mají členové reprezentačního fanklubu na portálu www.euro2020.com/tickets) si může na osmifinále pořídit maximálně čtyři vstupenky. Lístky budou k mání ve třech cenových kategoriích od 50 eur (1277 korun) do 185 eur (4724 korun).

"Zájem o vstupenky je tak velký, že Fanklub už musel zastavit systém žádostí o speciální kódy. Ty začnou fanoušci postupně dostávat ve čtvrtek po poledni a následně s nimi na internetových stránkách UEFA nakoupí vstupenky," uvedl FAČR v tiskové zprávě.

Šanci ale mají i ti, na které se kódy nedostanou. "Každý fanoušek zaregistrovaný na UEFA Ticket Portal je může koupit v tak zvaném „general sales“ i bez kódu od Fanklubu. Nicméně FAČR neví, kolik vstupenek bude pro české fanoušky přesně k dispozici, protože exkluzivním prodejcem lístků je přímo UEFA jako pořadatel šampionátu," vzkázala asociace.