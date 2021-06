Čekalo se to od něj. Měl být zásadním hráčem českého výběru. „Beru to,“ říkal útočník Patrik Schick před začátkem fotbalového mistrovství Evropy. Hned v prvním utkání to potvrdil.

„Je to skvělé. Hrozně jsem se na ten zápas těšil, byl těžký, stál nás hodně sil a je super, že jsme to zvládli s nulou vzadu. Krásné vítězství,“ zářil Schick.

Duel se Skotskem rozhodl dvěma brankami, především ta druhá byla famózní. Češi vstoupili do Eura klíčovým vítězství 2:0.

Dva hrdiny měl český tým v prvním utkání mistrovství Evropy. V Glasgow zazářil vedle Patrika Schicka rovněž gólman Tomáš Vaclík.

Bez skvělého gólmana by to nešlo

Přitom před turnajem se spekulovalo, zda nedostane příležitost jako jednička čekatel Jiří Pavlenka.

Důvody by se našly: Ten hlavní byl fakt, že Vaclík v Seville seděl prakticky celou sezonu mezi náhradníky. Jenže nakonec to dopadlo očekávaně, a to i kvůli tomu, že Pavlenka nakonec odjel domů se zraněním zad. "Prostě se to tak vyvrbilo, ale jsem rád, že jsem mohl nastoupit," řekl Vaclík.

Ve startovacím utkání se ukázalo, že je muž na svém místě.

V prvním poločase měl jeden velmi dobrý zákrok, ve druhém druhý, plus jeden výjimečný. K tomu působil jako vždy velmi klidně. Na mužstvo má zkrátka blahodárný vliv, jeho aura funguje.

Ofenzivní génius v akci

Hlavní hvězdou však byl (jak pro gólmana nespravedlivé) útočník. Schick se trefil dvakrát. Nejprve dal zásadní gól těsně před poločasem. V úvodní půli byla hra rozháraná, plná soubojů, jak se ostatně čekalo. Domácí začali lépe, pak se Češi zvedli, ale žádná hitparáda to nebyla.

„Byl to klasický ostrovní fotbal, hodně soubojů, nakopávané balony. Důležité je, že jsme nedostali gól,“ hodnotil kapitán Vladimír Darida.

Jenže nakonec se Schick trefil hlavou po centru Vladimíra Coufala. Bek West Hamu United ukázal, proč je tak oceňovaný v Premier Laegue.

Druhá část byla mnohem otevřenější, hned od úvodu rušnější. Šanci měl Schick, po něm Darida, domácí rovněž.

No a v 52. minutě přišel moment génia. Dá se říct, že už dnes je rozhodnuto a nejhezčím gólu šampionátu. Tenhle kousek nikdo (rozhodně) nepřekoná. Schick dostal míč přibližně na půlce, všiml si, že skotský brankář David Marshall stojí daleko z brány, a drzým lobem poslal míč do sítě.

#EURO2020



Surely #CZE's Patrik Schick has ended the contest for the goal of the tournament already?!



Look at that first replay. Just ? wow. What a goal.



? UEFApic.twitter.com/a2DoZVg2PK — The Field (@thefield_in) June 14, 2021

Bravo! Nádhera! Výjimečnost! Pohádka! Jinak nejde tu branku popsat.

„Už během zápasu jsem se koukal, že ten brankář stává hodně vysoko, takže když tam vypadl odražený míč, periferně jsem se podíval, že je gólman venku, a spadlo to tam,“ líčil Schick.

Skvělý je také výsledek, Češi vstoupili do turnaje výhrou, byť se Skoty padli třikrát v řadě. Nyní je čekají favorité Chorvatsko a Anglie. Jedna remíza by je měla posunout do osmifinále.