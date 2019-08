Po dvaceti letech se do Rakovníka vrátila ČFL a na úvodní zápas si našlo cestu neskutečných 1983 platících diváků.

Úvod byl opatrný, první rozruch přinesla 8. minuta, kdy se hosté marně dožadovali penalty. O deset minut později roztleskal zaplněné tribuny Milec, jeho bombu z pětadvaceti metrů s vypětím sil Sváček vyrazil na roh. Po půlhodině zkusil štěstí Duchoň, ale jeho střelu vychýlil mimo branku vracející se obránce. Ve 37. minutě se zaskvěl Zach, když zlikvidoval tutovku soupeře. Závěr půle patřil domácím. Hamouz střelou přes hlavu hodně zaměstnal Sváčka, Tvrzova střela z osmi metrů byla zblokována a Milec zakončoval z hranice šestnáctky mimo branku.

Domácí začali aktivně i druhý poločas. Centr Červeného proletěl nikým nezasažen celým malým vápnem hostů a Hamouz střílel z hranice šestnáctky levačkou těsně vedle. Hosté se osmělili v 55. minutě, ale míč skončil po standardní situaci těsně mimo pravou tyč Zachovy branky. O minutu později vyděsil domácí příznivce krátkou malou domů Razím, Zach však vyběhl včas a situaci zachránil. Neprosadil se ani Červený, když střílel vedle, ani střídající Hejda, který zakončil nadějnou šanci do náruče gólmana. A tak přišel trest. Střídající Kepl pronikl zleva do vápna a přihrál do tutovky Vaisovi – 0:1. Naprosto totožná situace přišla v 74. minutě, jen zakončoval Pinc – 0:2. Při další šanci hostů vyhlavičkoval míč z branky Razím a poté výborně zasáhl Zach. Přesto ještě v závěru zvýšil na 0:3 z penalty Pinc.

SK Rakovník – Vik. Plzeň B 0:3

Branky: 74. a 87. Pinc (2. z PK), 67. Vais. Rozhodčí: Zadinová. ŽK: 2:2. Diváci: 1983. Poločas: 0:0.

SK Rakovník: Zach – Pelyak, J. Krupička, Klein, Razím – Sklenka (83. Severin), Hamouz (73. Schwendt), Duchoň, P. Tvrz (61. Hejda) – Červený, Milec (88. Čech).

Miloslav Doležal