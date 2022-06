FOTO: Zápy porazily béčko Teplic a slaví první místo. Do druhé ligy ale nechtějí

Pro milovníky napínavých detektivek to byla skvělá třetiligová sezona. Česká fotbalová liga měla až do posledního kola náboj a postupně gradovala. Ještě v neděli dopoledne mířily do baráže o druhou ligu Přepeře, pak však Zápy vyhrály na hřišti teplické rezervy 2:1 a vše bylo jinak; díky výhře v Dubí mohlo mužstvo kouče Petra Vrabce slavit první místo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Teplice B - Zápy 1:2 | Foto: Deník/František Bílek

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu