„Strháváme starý trávník, který už se docela trhal, a položíme nový,“ potvrdil sekretář klubu Michal Mašek (na snímku), že jde „jen“ o rekonstrukci hrací plochy, k níž klub využil současnou dlouhou soutěžní přestávku. V rozhovoru se vrátil mimo jiné i ke své trenérské zkušenosti v druholigové Vlašimi.

Dotkne se rekonstrukce pouze trávníku? Narážím na vaše problémy s rozměry hřiště, kvůli kterým jste v minulosti přišli o možnost ucházet se o druhou ligu…

Když jsme řešili postup do vyšší soutěže, chtěli jsme hřiště skutečně celé předělat a posunout do strany o nějaké tři čtyři metry. Nedohodli jsme se ale s majiteli pozemků. Tato rekonstrukce se opravdu týká pouze renovace travnaté plochy.

Současná koronavirová pauza je tak alespoň k něčemu dobrá, že?

Přesně tak. Měli jsme to v plánu delší dobu. Hřiště bylo polovinu sezony dobré, na podzim už ale bylo znát, že tráva má nějaký svůj věk. Proto jsme se k tomu rozhodli.

Kdy počítáte s návratem fotbalu do vašeho stánku, pokud to tedy umožní jiné okolnosti?

V našem případě to bude hodně závislé na počasí. Teď uděláme hrubou práci, ale sít budeme až na jaře, takže to potrvá o něco déle, než kdybychom pokládali koberce. Jsme připravení, že část sezony budeme muset odehrát jinde.

Máte představu kde?

Mistráky klidně mohou začít v únoru. V takovém případě bychom měli hrát v Brandýse na umělé trávě. Na přírodní by to asi stejně moc nešlo. Brandýs je pro nás i nejblíž, takže asi tam.

Od vaší nakonec krátké zkušenosti coby trenéra druholigové Vlašimi už uplynul více než rok. Trénování vás už neláká?

V mém případě to vždy bylo trochu složitější. Loni jsem se rozhodl jít cestou profi fotbalu ve Vlašimi. Jak všichni vědí, mám i docela vysoké postavení v naší rodinné firmě. Snažil jsem se to skloubit, ač to asi úplně nešlo. Angažmá ve Vlašimi mě nejen neuspokojilo, co se týká mého vyhazovu, ale celkově dění v klubu. Bohužel musím říct, že do fungování profi fotbalu to má dost daleko. Nemám iluze, že to v podobných funguje jinak. Když bych dostal nějaké angažmá, muselo by to být něco trochu jiného. Tohle už podruhé opravdu ne.

Čtu vaší odpověď i tak, že když do druhé ligy, tak jedině se Zápy…

Přesně, jak říkáte… Hodně se mluví o tom, že řada druholigových klubů nejspíš bude mít kvůli koronaviru ještě větší finanční problémy než dosud. Myslím, že dvě profesionální soutěže jsou na české poměry moc. Pokud by byla soutěž pouze poloprofesionální, Zápy by si ji jednou mohly zahrát. V takovém případě by mě to samozřejmě lákalo zpátky.

Do dění v zápském klubu jste se zatím vrátil na pozici sekretáře…

V nejužším vedení jsem byl i během působení ve Vlašimi, i když jsem na to samozřejmě neměl tolik času. Trénování po mě převzal můj asistent Mirek Doležal, který se mnou působil od začátku a předtím jsem ho vedl i jako hráče. Příliš se toho tedy nezměnilo. Trenérskému štábu stoprocentně věříme. Nemělo cenu, abych se do toho úplně vracel.

Výsledky po rozjezdu aktuální sezony to ostatně potvrzují, že?

Přesně tak. Už když jsem odcházel, tak kluci se hned chytili. Mančaft se ještě hodně doplnil. Myslím, že má kvalitu a je dobře vedený. Jsme spokojení. Pokud by výsledky byly horší, byli jsme s otcem (manažer klubu) připravení, že bych třeba nějak pomohl. Momentálně se jim do toho nijak nemontuji. Necháváme je pracovat a dělají to dobře.

Určitě si i vy přejete, aby se v co nejkratší době mohlo začít znovu trénovat a hrát…

Je to tak. Je to hodně nepříjemné. Pro kluky i nové trenéry u nás dvojnásob. Dvakrát vedli soutěž a dvakrát jim to přerušili. Udělají přípravu, zahrají několik kvalitních zápasů a pak se skončí.