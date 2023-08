/VIDEO/ Žebříček nejhůře rozehraných přímých kopů má od neděle nový přírůstek. Stal se jím ten v podání jednoho ze stoperů hradeckého béčka v utkání druhého kola České fotbalové ligy v Zápech. Bleskově reagující soupeř po pár vteřinách slavil druhý gól v síti mladého východočeského výběru, který nakonec ze hřiště jednoho z favoritů třetí ligy odvezl bůra.

Zápský Ondřej Kocourek (č. 20) slaví kuriózní gól v síti hradeckého béčka. | Foto: SK Zápy

Utkání se zrovna lámalo do své druhé čtvrtiny, když se hosté střelili do vlastní nohy. Jeden z obránců přenechával rozehrávku přímého kopu na vlastní polovině brankáři, jenže to udělal tak nešikovně, že se už nechystaného míče při odchodu mírně dotkl. Tím jej uvedl do hry, dalším dotykem by se provinil proti pravidlům a nikdo ze spoluhráčů poblíž nebyl. V kruhu číhající ofenzivní záložník domácích Ondřej Kocourek okamžitě startoval a druhým dotekem už posílal oblouček přes na půl cesty zkoprnělého gólmana do sítě.

„Asi nechtěně nebo po střetu myšlenek si o to stoper sám zavadil. Viděl jsem, že se míč pohnul a zkusil to, jestli to rozhodčí nechá. A podle mě správně nechal,“ popisoval spíše sváteční střelec, co předcházelo jeho nejkurióznějšímu gólu v dosavadní kariéře. S úsměvem také přiznal, že pohotovou reakcí včetně vyhnutí se zoufale clonícímu obránci překvapil i sám sebe.

V utkání šlo o jeden z klíčovým momentů. „Dostat dva slepené góly, jeden po standardní situaci a druhý takovýhle, z toho už se špatně dostává,“ souhlasil šestadvacetiletý odchovanec Slavie, který do Záp zamířil před rokem z druholigového Varnsdorfu.

Více než málo vídaný dárek od soupeře se prý o poločase v zápské kabině řešilo, aby za stavu 3:0 (do půle se prosadil ještě Kubů) nedošlo k podcenění zbytku zápasu. To se nestalo. Po změně stran Středočeši vedení ještě vyšperkovali a po dvou kolech vévodí s plným ziskem při skóre 6:0 tabulce své skupiny.

„Start do sezony se určitě povedl,“ přitakává Ondřej Kocourek. „Příprava byla náročná. Přišli noví hráči, kteří výborně zapadli. Trenér (Zdeněk Koukal) chce hrát náročný koukatelný fotbal,“ přidává Kocourek ingredience úspěšného rozjezdu. Jedním dechem ovšem upozorňuje, že na hodnocení je po dvou kolech stále ještě hodně brzy, byť za úvodní výhry jsou v tradičně ambiciózním klubu z městyse za Prahou pochopitelně rádi a doufají, že vítězná jízda bude pokračovat.