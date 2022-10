„Byl to strašně těžký zápas, domácí mají obrovskou kvalitu při standardkách a jsou silní v soubojích ve vápně i kolem něj. Byl to velký boj a zvládli jsme ho jen překročením hranice sebeobětování,“ hodnotil zápas chvíli po jeho skončení trenér Velvar Zdeněk Hašek. Domácí šli do vedení ve 26. minutě zásluhou Janka, obrat hostů zařídil dvěma trefami letní posila ze Žižkova Richter.