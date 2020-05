Bez jediného přípravného zápasu na rozdíl od mnoha týmů na stejné úrovni „dohrávají“ jarní sezonu fotbalisté Záp. Druhý nejlepší tým podzimu v třetiligové skupině B se po uvolnění situace ohledně covid 19 schází k tréninkům dvakrát týdně.

ČFL: Zápy - Benešov | Foto: Petra Ratajová

„Nyní žádné přípravné utkání nemáme. Bylo by to komplikované a zároveň chci, aby si kluci opět postupně začali zvykat na tréninkové dávky a zátěž,“ objasnil trenér Miroslav Doležal, proč vsadil pouze na tréninky v domácích podmínkách. Pokračovat v nich s nezměněným kádrem pro jarní sezonu, tedy i s ex-ligovou posilou Lukášem Magerou, hodlá až do 19. června.