I tentokrát tak domácí museli vsadit na hlavní atributy, který jim přinesly úspěch už ve čtvrtek – nasazení a bojovnost. „Těžká domácí výhra v nepříliš lákavém utkání. Vítězství jsme dnes ubojovali a nerodilo se vůbec lehce,“ glosoval Doležal, který si výsledku cenní o to více. „Potvrdilo se, že nás proti kvalitně připravené juniorce nečeká nic jednoduchého. Hradec disponuje kvalitním týmem, který je velmi dobře připravený i na silový a kontaktní fotbal,“ vysekl kompliment soupeři.

Už v prvním poločase se přitom obrat povedl Východočechům. Jejich dva góly zneutralizovaly povedený nástup domácích do zápasu v rozmezí necelé čtvrthodinky. „Po našich ztrátách jsme inkasovali laciné branky, které změnily ráz utkání. Hradec si začal více věřit a na nás se začala projevovat psychická a také fyzická únava,“ připomněl Doležal čtvrteční „prodlouženou“ ve vysilující pohárové bitvě s Žižkovem.

Právě hráč, který v mládeži prošel mělnickým FC, Neratovicemi, odkud zamířil do pražské Dukly a od léta 2019 je v Zápech, otočil vývojem utkání o sto osmdesát stupňů. Ze snadné dorážky nejdříve srovnal, hosté vehementně reklamovali ofsajdové postavení, u neoblomných rozhodčích si ale vykoledovali pouze karetní odpovědi. Jejich zkázu pak Kubů dokonal poté, co si v těsné blízkosti branky našel a pohotově zakončil přizvednutý dlouhý aut.

„Střídání vyšlo na výbornou,“ mohl si po utkání gratulovat trenér Záp Miroslav Doležal. Po necelé hodině hry chtěl hned dvojím zásahem do sestavy otupit v té době narůstající nebezpečí pro domácí branku. Záměr vyšel snad ještě dokonaleji, než zamýšlel.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.