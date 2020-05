Zmařenou šanci museli hodit za hlavu a začínají makat zase od píky. Fotbalisté Záp v jediném jarním utkání stáhli ztrátu na jablonecké béčko, vedoucí tým své skupiny třetí ligy, na jediný bod, místo dostihů o první flek ale přišlo ze známých důvodů zastavení soutěže a později i její anulování. Znovu společně na hřišti se tým trenéra Miroslava Doležala mohl sejít až v tomto týdnu.

ČFL: Zápy - Benešov | Foto: Petra Ratajová

„Abych byl upřímný, tak mě to (ukončení sezony) dost sebralo. Měli jsme za sebou snovou půlsezonu. Kluci šlapali, bojovali a přinášelo to ovoce. Samozřejmě zdraví máme jen jedno a je na prvním místě, ale zklamaný jsem byl. Je to moje první sezona jako hlavního trenéra a užíval jsem si to. Každopádně to už nikdo nevrátí. Je potřeba začít znovu od nuly a nekoukat zpátky. Vrátíme se znovu připravení,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web. O čem dále mluvil?