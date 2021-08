Lukáš Soukup, jednička obou předčasně ukončených sezon, zamířil v létě do divizních Zbuzan. Klíčový post v Zápech obsadil Karel Hrubeš. Osmadvacetiletý gólman prošel kromě dalších pražských klubů i Slavií, za kterou si v letech 2013 až 2015 připsal i šestnáct prvoligových startů.

Na jaře chytal druhou ligu za Viktorii Žižkov. O patro níž, kde se představil už při angažmá v Motorletu, se připomněl vychytanou nulou. Kromě vlastních zákroků (především po změně stran) mu pomohla i dobře postavená branková konstrukce, kterou celek z Julisky nastřelil v rušném a dramatickém utkání hned třikrát. To noví Hrubešovi spoluhráči v poli si i bez Magery a Hakla, kteří klub v soutěžní pauze opustili, dokázali v koncovce v závěru každého z poločasů jednou poradit.

Petr Putz, který pojistil penaltové vedení, po závěrečném hvizdu přiznal, že jej hostující juniorka svou kvalitou překvapila. „Dukla B disponuje technicky a rychlostně vybavenými hráči, kteří se snaží v maximální míře praktikovat kombinační fotbal,“ ocenil soupeře.

„Nicméně my máme každoročně ty nejvyšší cíle a takové zápasy je naší povinností zvládat, což se podařilo, a to především díky našemu nasazení a vůli jít si za vítězstvím. Z týmu je cítit síla, chuť a hlad po dobrých výkonech a výsledcích,“ vyjádřil se třicetiletý středopolař pochvalně i směrem do vlastních řad.

Druhým novým hráčem zápské sestavy byl pětadvacetiletý záložník Patrik Kavalír, který se na české trávníky vrací po působení ve čtvrté nejvyšší soutěži v Německu.