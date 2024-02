Jak jsou Zápy připravené na jarní část ČFL?

Popravdě příprava nebyla úplně ideální. Zasáhlo nám do toho hodně zraněných a nemocných hráčů. Co jsem v Zápech, tak jsem něco podobného ještě nezažil. Některé absence jsme očekávali. Byly tam operace jako v případě Dubna, Zbrožek se měl vrátit dřív a ještě není úplně fit. Co se týká klíčových hráčů defenzivy, tak ještě nejsou zpět. Ač jsem si myslel, že do kádru nebudeme sahat, tak jsme od začátku ledna hráče intenzivně sháněli.

Hlavně kapitán Duben je jedním z obranných pilířů, znáte jeho vyhlídky na návrat?

Poslední dva zápasy na podzim už nehrál. Měl problémy s kolenem a byla tam plánovaná operace. Jede to u něj podle plánu, že by se za čtrnáct dní měl zapojit do tréninku.

Jelínek chce být v Neratovicích na číslech, proč odešel ze Záp jen do divize?

Hned čtyři další hráči váš kádr v zimní pauze zcela opustili, že?

Ano. A někteří mi to oznámili na můj vkus pozdě, až na začátku zimní přípravy. To pro mě bylo takové nemilé překvapení. Museli jsem na to s trenérem nějak reagovat a přivést jiné.