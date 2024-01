Ofenzivní akvizice z druholigového Třince by si podle Maška hledala půl roku po svém příchodu nové angažmá bez ohledu na kauzu, kterou na sebe pětadvacetiletý hráč strhl pozornost na přelomu roku, když měl na sociálních sítích hlásat nenávist k židům.

Zápy hlásí: Turyna končí, s urážkou židů to přehnal. Zájem z divize s otazníkem

„Budeme mít na zkoušce nějaké hráče, většinou mladší. Budeme pak čekat, co kde vypadne, z vyšších soutěží máme ještě něco rozjednaného, ale nic není úplně hotového. Na dvou postech chceme tým oživit,“ nastínil Mašek bez konkrétních jmen. Hodil by se nejspíš nějaký kanonýr, do kterého se v první části sezony převtělil obránce Lukáš Woitek, s šesti góly nejlepší střelec mužstva.

Průběžné druhé místo s pouhými dvěma body ztráty na Velvary je výborné a většina ostatních týmů by jej brala všemi deseti, v Zápech ovšem mluví o spokojenosti spíše potichu. Tím spíš, když v prvních osmi kolech po nástupu trenéra Zdeňka Koukala jeho svěřenci neztratili ani bod a neobdrželi dokonce ani gól.

Neratovice znají soupeře v zimní přípravě, znovu nechybí porovnání s třetí ligou

Chudší úsek přišel až na začátku října. Po skalpu později úspěšnějšího Slovanu následovaly remízy v Přepeřích a Kolíně a jediná porážka s Ústím nad Labem (doma 2:5). Tehdy se nejspíš projevil i náročný program prošpikovaný statečným pohárovým vzdorem prvoligovému Baníku Ostrava.

„Ten pohár nám asi vzal trochu vítr z plachet,“ souhlasí Michal Mašek. „Po začátku, který jsme měli, jsme věděli, že to bez inkasovaných gólů asi nepůjde do nekonečna. Měli jsme tam v některých zápasech i malinko sportovního štěstí. To se pak trochu otočilo. Přišla i nějaká zranění zkušenějších hráčů. Propadli jsme ale snad jen v tom jednom zápase s Ústím. Jinak mančaft pracoval dobře,“ vrátil se do podzimu hlavně s chválou.

Podzimní výsledky SK Zápy v ČFL

Jako už tradičně ve fotbalové baště na Praze-východ myslí i před odvetnou částí na nejvyšší metu. „Porveme se o to. Naše DNA je, že chceme vyhrávat. Vždy to tak u nás bylo a apeluji i na trenéry, aby se vždycky hrálo o ty nejvyšší příčky,“ hlásí Mašek.